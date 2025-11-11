Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине снова пытаются продать судно РФ — что известно

На Одесчине снова пытаются продать судно РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 16:40
обновлено: 16:55
АРМА выставила на повторный аукцион судно с рейсами в Крым
Арестованное судно, которое выставили на продажу. Фото: Prozorro.Продажи

Национальное агентство по розыску и управлению активами выставило на повторный аукцион сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна. Это судно задержали на Дунае летом 2024 года за рейсы в оккупированный Севастополь. Предыдущий аукцион не состоялся, поэтому стартовую цену уменьшили вдвое.

Об этом стало известно из системы Prozorro.Продажи.

Реклама
Читайте также:

Продажа корабля

Сухогруз Usko Mfu принадлежит турецкой компании MED VOYAGER SHIPPING INC и сейчас стоит в порту Рени. В июле 2024 года его задержали пограничники Морской охраны совместно с правоохранителями. Расследование установило, что судно систематически заходило в крымские порты, нарушая санкционный режим. После изъятия судно передали в управление АРМА, которое решило его реализовать через систему "Prozorro.Продажи". Первый аукцион должен был состояться 4 ноября 2025 года, однако не состоялся из-за отсутствия участников.

Теперь агентство объявило повторную продажу. Цена уменьшена на 50% — с 4 958 880 грн до 2 479 440 грн (без НДС). Торги запланированы на 25 ноября 2025 года, а прием заявок продлится с 6 по 24 ноября. Формат — трехраундовый английский аукцион. В техническом заключении указано, что состояние судна за время простоя ухудшилось: корпус имеет вмятины, на палубе изношен металл, повреждены люки, есть утечки масла и проблемы с вентиляционной системой. Существуют признаки, что часть механизмов могла подвергнуться размораживанию.

Отметим, Usko Mfu задержали после того, как оно вышло из порта Севастополя и зашло в украинские воды. Ранее украинский суд признал виновным капитана судна, который способствовал незаконному вывозу зерна из оккупированного Крыма.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области выставили на продажу базу отдыха "Ракета". Также мы писали, что в Одессе продают разрушенную квартиру по цене целой.

Одесса корабль ProZorro Одесская область Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации