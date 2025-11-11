АРМА выставила на повторный аукцион судно с рейсами в Крым

Арестованное судно, которое выставили на продажу. Фото: Prozorro.Продажи

Национальное агентство по розыску и управлению активами выставило на повторный аукцион сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна. Это судно задержали на Дунае летом 2024 года за рейсы в оккупированный Севастополь. Предыдущий аукцион не состоялся, поэтому стартовую цену уменьшили вдвое.

Об этом стало известно из системы Prozorro.Продажи.

Продажа корабля

Сухогруз Usko Mfu принадлежит турецкой компании MED VOYAGER SHIPPING INC и сейчас стоит в порту Рени. В июле 2024 года его задержали пограничники Морской охраны совместно с правоохранителями. Расследование установило, что судно систематически заходило в крымские порты, нарушая санкционный режим. После изъятия судно передали в управление АРМА, которое решило его реализовать через систему "Prozorro.Продажи". Первый аукцион должен был состояться 4 ноября 2025 года, однако не состоялся из-за отсутствия участников.

Теперь агентство объявило повторную продажу. Цена уменьшена на 50% — с 4 958 880 грн до 2 479 440 грн (без НДС). Торги запланированы на 25 ноября 2025 года, а прием заявок продлится с 6 по 24 ноября. Формат — трехраундовый английский аукцион. В техническом заключении указано, что состояние судна за время простоя ухудшилось: корпус имеет вмятины, на палубе изношен металл, повреждены люки, есть утечки масла и проблемы с вентиляционной системой. Существуют признаки, что часть механизмов могла подвергнуться размораживанию.

Отметим, Usko Mfu задержали после того, как оно вышло из порта Севастополя и зашло в украинские воды. Ранее украинский суд признал виновным капитана судна, который способствовал незаконному вывозу зерна из оккупированного Крыма.

