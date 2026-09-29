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Головна Одеса На Одещині продають 9 суден, які перебувають під арештом: вартість аукціону

На Одещині продають 9 суден, які перебувають під арештом: вартість аукціону

Ua ru
29 вересня 2026 15:09
Дев’ять суден в Ізмаїлі виставили на торги за 151,6 млн грн
Судно, яке продають. Фото: Prozorro.Продажі

АРМА виставила на електронний аукціон дев’ять арештованих суден, які перебувають у порту Ізмаїл. Їхня стартова вартість становить 151,6 млн гривень. Частина суден має пошкодження після російських атак, інші потребують ремонту через тривалий простій. Торги відбудуться 8 жовтня за правилами трираундового англійського аукціону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.Продажі.

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Які судна продають

До лота увійшли дев’ять суден: Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 та Omskiy 132. Стартова ціна всього лота становить 151,6 млн грн. Торги пройдуть 8 жовтня у форматі трираундового англійського аукціону, тобто учасники підвищуватимуть ціну.

Частина суден пошкоджена

Деякі судна отримали пошкодження внаслідок російських атак. Зокрема, на них є пробоїни в корпусах і трюмах, через які всередину потрапляє вода. У Omskiy 132 частково затоплене машинне відділення. Інші судна тривалий час простоювали, тому перебувають у незадовільному технічному стані. Вони потребують комплексного ремонту корпусів і механізмів, а також перевірки систем.

Коли судна заарештували

Судна заарештували у квітні 2022 року за рішенням слідчого судді Личаківського районного суду Львова. Арешт наклали за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора. Вони належали російським компаніям. Згодом їх передали в управління АРМА.

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Інші продажі суден

Зазначимо, раніше АРМА виставляло суховантаж Usko Mfu на продаж через Prozorro.Продажі. Перший аукціон не відбувся через відсутність учасників, тому стартову ціну судна знизили на 50% — із 4,96 млн до 2,48 млн грн без ПДВ.

Повторні торги запланували на 25 листопада 2025 року. Водночас технічний огляд показав, що за час простою стан судна погіршився: на корпусі з’явилися вм’ятини, були пошкоджені люки, зношений метал, зафіксували витік мастила та проблеми з вентиляцією.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у травні оголошували тендер на масштабну інвентаризацію зелених насаджень у Київському районі. На роботи з міського бюджету планують витратити понад 2,2 мільйона гривень. Під перевірку потраплять сотні ділянок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі планували масштабно оновити систему відеоспостереження. Комунальний "Центр-077" оголошував тендер майже на 21 мільйон гривень. Закуплять сотні камер, сервери та програмне забезпечення. 

Одеса АРМА ProZorro Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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