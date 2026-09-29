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Главная Одесса На Одесчине продают 9 суден находящихся под арестом: стоимость аукциона

На Одесчине продают 9 суден находящихся под арестом: стоимость аукциона

Ua ru
29 сентября 2026 15:09
Девять судов в Измаиле выставлены на торги за 151,6 млн грн
Судно, выставленное на продажу. Фото: Prozorro.Продажи

АРМА выставила на электронный аукцион девять арестованных судов, находящихся в порту Измаил. Их стартовая стоимость составляет 151,6 млн гривен. Часть судов имеет повреждения в результате российских атак, другие нуждаются в ремонте из-за длительного простоя. Торги состоятся 8 октября по правилам трёхраундового английского аукциона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozorro.Продажи.

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Какие суда выставлены на продажу

В лот вошли девять судов: Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 и Omskiy 132. Стартовая цена всего лота составляет 151,6 млн грн. Торги пройдут 8 октября в формате трехраундового английского аукциона, то есть участники будут повышать цену.

Часть судов повреждена

Некоторые судна получили повреждения в результате российских атак. В частности, на них имеются пробоины в корпусах и трюмах, через которые внутрь попадает вода. На судне "Омский 132" частично затоплено машинное отделение. Остальные суда длительное время простаивали, поэтому находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Они нуждаются в комплексном ремонте корпусов и механизмов, а также в проверке систем.

Когда суда были арестованы

Суда были арестованы в апреле 2022 года по решению следственного судьи Лычаковского районного суда Львова. Арест был наложен по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора. Они принадлежали российским компаниям. Впоследствии их передали в управление АРМА.

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Другие продажи судов

Отметим, ранее АРМА выставляла сухогруз Usko Mfu на продажу через Prozorro.Продажи. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, поэтому стартовую цену судна снизили на 50% — с 4,96 млн до 2,48 млн грн без НДС.

Повторные торги запланированы на 25 ноября 2025 года. В то же время технический осмотр показал, что за время простоя состояние судна ухудшилось: на корпусе появились вмятины, были повреждены люки, металл изношен, зафиксированы утечка масла и проблемы с вентиляцией.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в мае объявили тендер на масштабную инвентаризацию зеленых насаждений в Киевском районе. На работы из городского бюджета планируют потратить более 2,2 миллиона гривен. Под проверку попадут сотни участков.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе планировали масштабно обновить систему видеонаблюдения. Коммунальное предприятие "Центр-077" объявило тендер почти на 21 миллион гривен. Будут закуплены сотни камер, серверы и программное обеспечение.

Одесса АРМА ProZorro Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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