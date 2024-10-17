Ментальное здоровье украинцев важно: клинический врач о влиянии войны на психику людей

Последствия попадания в жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Сигналы тревоги, звуки ракет и дронов, взрывы и стрельба — за три года украинцы привыкли с этим жить. Кто-то принимает успокоительные, кто-то нашел для себя более действенные методы. Но так или иначе, это бесследно для нашего организма не пройдет. Можно ли обезопасить себя и как сильно война пошатнула психику каждого украинца?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с руководителем клиники ментальной медицины Сергеем Калинчуком.

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— Как вы оцениваете сегодняшнее психологическое состояние украинцев?

— Сначала нам нужно понимать, что психологические и психиатрические расстройства — разные вещи. Потому что иногда люди путают их. Ментальное расстройство здоровья — это невротическое расстройство, а психиатрические — это уже более грубая патология. И мы сейчас говорим именно о ментальных состояниях, которые характеризуются тревожностью, эмоциональным выгоранием, апатией, симптомами нарушения сна, нарушением пищевого поведения. Ожиданием чего-то плохого, когда человек идет и внезапно что-то происходит, хотя вроде бы все хорошо.

Руководитель клиники ментальной медицины Сергей Калинчук. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Именно те состояния тревожности, в которых находятся почти все наши сограждане, потому что, разумеется, война — это всегда кризис. И она характеризуется двумя основными признаками: неопределенностью, когда мы не понимаем, что будет завтра, через месяц или два. И второе — это потеря контроля над безопасностью. Мы находимся в ситуации опасности. Безусловно, при этом мы должны понимать, что разные категории населения по-разному будут относиться к этим состояниям. Более того, разные категории населения, исходя из той ситуации, где они находятся, по-разному оценивают это давление неопределенности, страхов отсутствия безопасности для себя, для своих родных, для своих близких.

— Скольким людям понадобится помощь специалиста?

— Когда мы говорим о гражданском населении, это одно дело. Когда мы говорим о тех, кто нас сейчас защищает, — это уже другое. Потому что там каждую минуту они находятся в опасности. А когда мы говорим о тех, кто был на оккупированных территориях, — это совсем другая история. И все эти категории нуждаются в отдельном изучении и отдельных программах оказания помощи. Мы можем говорить, что это, к сожалению, большинство украинцев.

Сергей Калинчук о помощи специалистов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Более того, представитель ООН в Украине еще летом 2023 года сказал: примерно 10 миллионов наших сограждан уже находятся в состоянии хронического стресса. Некоторые из них уже получили ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. И примерно до конца 2025 года таких пациентов будет примерно 25 миллионов по прогнозу. А для того, чтобы мы как граждане прошли эту реабилитацию, нужно не менее 20 лет.

— Как ментальные расстройства влияют на работоспособность людей?

— Ментальные расстройства приводят к тому, что человек теряет свою личную эффективность, потому что находится в состоянии тревожности. По оценкам Института стратегических исследований при президенте Украины, именно в результате таких состояний мы будем терять примерно 4-5% ВВП страны. Просто потому, что человек находится в неэффективном состоянии. То есть это колоссальная проблема. И поэтому сегодня те программы, которые в государстве уже созданы, те программы, которые сейчас начинают работать на уровне первичного звена в системе здравоохранения, они, безусловно, нужны. Но с одной стороны, государство создает определенные инструменты для того, чтобы бороться с этой патологией, с другой стороны, мы должны понимать, что и обществу нужно, чтобы оно откликнулось. Эта фраза: я сам лучше понимаю свои мысли, я сам лучше справлюсь со своими проблемами — она, к сожалению, приводит к тому, что мы только погружаемся дальше в свои проблемы.

Врач о влиянии ментальных расстройств на трудоспособность. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

И давайте будем откровенны: мы сегодня воюем с агрессором, который по своей жестокости не отличается от жестокости агрессора Второй мировой войны, от фашистской Германии. Но когда мы говорим о состоянии общества, которое было во время Второй мировой войны, когда почти у каждого человека были свои личные воспоминания о Первой мировой войне, и сравниваем с состоянием общества нашего, понимающего, что такая история в XXI веке не может быть, это, непременно, вызывает диссонанс. Мы все видели войну в фильмах, но у нас личной памяти этого не было. Потому такие действия будут вызывать психологические дисбалансы.

— Хватит ли нам собственных специалистов, чтобы оказать помощь всем нуждающимся?

— Я уверен, что у нас достаточно специалистов. Более того, та подготовка, которая сегодня проводится для медиков, медицинских сестер и врачей первичного звена, которые первыми должны брать на себя этих пациентов, их достаточно. Главное, чтобы государство создавало инструменты для того, чтобы снизить негативные влияния на нацию. Другое дело — это насколько общество готово принять эти инструменты и насколько общество готово принять в себе проблемы. Например, задаваясь вопросом: почему я плохо сплю, откуда у меня есть расстройство пищевого поведения? И это не просто так, что что-то болит, а все говорят, что человек здоров, потому что прошел терапевта, уролога, кардиолога — никто не находит патологию. Потом ему рекомендуют пойти к специалисту ментального здоровья, но он не идет, потому что это нужно о своих мыслях рассказать. Эти догмы, существующие в обществе, они больше вредят, чем дефицит кадров, который у нас может возникнуть.

Врач Калинчук о необходимой помощи. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Должно ли быть больше государственных программ по профилактике ментального здоровья украинцев?

— Насколько я знаю, очень мощная программа идет по поддержке семей ветеранов. Но мы должны понимать, что, кроме них, есть их семьи. И когда они сегодня общаются, то те переживания, которые испытывает семья каждый вечер или каждое утро, когда открываешь телефон и следишь, пришло ли сообщение, на связи или не на связи — это тоже влияет очень сильно на состояние здоровья семьи и того близкого, родного окружения. И даже изменение в режиме общения и коммуникации может приводить к определенным стрессовым ситуациям. Поэтому эти программы, которые создаются и на основе Министерства здравоохранения, и на базе Министерства ветеранов, достаточно серьезные и эффективные. Но качественную реализацию мы увидим, когда они уже заработают в полной мере.

Сергей Калинчук о государственных программах. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

— Как постоянные стрессы и опасность влияют на психику детей?

— Ребенок в любом случае будет в первую очередь ориентироваться на поведение взрослого. Если взрослый начинает паниковать, то он понимает, что в опасности. В зависимости от того, где ребенок находится, в каком регионе он живет, в каком он городе, с детьми нужно разговаривать. Детям нужно рассказывать обо всем происходящем максимально приближенно к реальности. Не нужно их кормить иллюзиями. Когда мы создаем иллюзию в голове ребенка, мы считаем, что можем спасти его психику, но наоборот — это может в дальнейшем привести к когнитивным проблемам. Поэтому в малом возрасте ребенок не испытывает той эмоциональной нагрузки, которую испытывает взрослый.

Врач о влиянии войны на психику детей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Он может уже сравнивать, он может уже визуализировать себе этот страх, который потом начинает овладевать. Мы понимаем, что ребенок трех, пяти, семи лет как раз находится в состоянии формирования своего образа мышления. И когда она находится в состоянии постоянной опасности, которую она испытывает от своих взрослых, то этот образ мышления будет влиять на его жизнь через 10, 15, 20 лет. Главное всегда — это разговаривать с детьми.

— Когда украинское общество может быть полностью здоровым?

— Мы должны понимать, что такое здоровье. Если мы берем его как понятие Всемирной организации здравоохранения, то там написано, что здоровье — это состояние человека, которое соответствует нормальному физическому, социально-экономическому, психическому, экологическому состоянию его жизни. И мало того, система здравоохранения оказывает влияние на состояние здоровья нации только на 10-12%. Министр здравоохранения еще летом 2022 года, то есть примерно через полгода после начала полномасштабного вторжения, сказал, что за это время наша нация постарела на 10 лет. Это означает, что те заболевания, которые чаще всего возникали у людей в возрасте 65-67 лет, начали появляться очень часто у пациентов 50-55 лет.

Сергей Калинчук о ментально здоровой нации. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Каким образом повлияет война на здоровье нации, мы сможем говорить только через несколько лет после окончания войны. На сегодняшний день мы понимаем, что нам нужно держаться, нам нужно беречь свое здоровье и своих близких, потому что война продолжается. Сколько она будет идти, мы не знаем. Но знаем одно: мы должны поддерживать друг друга, чтобы победить нашего врага!

Напомним, в Одессе завершено расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, врача-ординатора. Обвиняемые за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания, что могло бы избавить их от службы в армии.

Также мы писали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис показала медицинское заключение, признавшее ее здоровой и пригодной для работы на высокой должности. Это произошло после того, как Дональд Трамп отказался продемонстрировать такую справку.