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В Одесі лікарі-хабарники "діагностували" призовникам психічні захворювання

12 жовтня 2024 11:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі судитимуть лікарів, які придумували призовникам психічні захворювання
Гроші, які отримали хабарники. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Одесі завершено розслідування справи стосовно 44-річного завідувача одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, лікаря-ординатора. Обвинувачені за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання, що могло б позбавити їх служби в армії. 

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили в Головному управлінні нацполіції в Одеській області

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Затримання лікарів. Фото: с криншот

Вигадували захворювання

Слідчі встановили, що родичі налагодили "бізнес" на чоловіках, які підлягають мобілізації, але бажають уникнути служби. За гроші вони видавали лікарські висновки про психічні розлади та довідки про стаціонарне лікування. Зловмисників затримали під час реалізації однієї з оборудок, вартістю 165 тисяч гривень. У кабінеті завідувача було знайдено підписану довідку про нібито перебування "клієнта" на лікуванні. Правоохоронці вилучили 1000 доларів, отриманих за "послуги", а також іншу документацію та гроші. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, якою вони скористались. Проте, за клопотанням слідчих, їх відсторонили від займаних посад.

Яке покарання за неправдиві діагнози

Правопорушникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування проходило під керівництвом прокурорів Приморської окружної прокуратури, які підтримуватимуть обвинувачення в суді.

Нагадаємо, мешканець Одещини пройшов ВЛК, але свідомо відмовився йти до війська.

Також на Одещині прикордонник за хабар допомагав ухилянту незаконно перетнути кордон.

Одеса хабар Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси судові рішення

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11:16 На Львівщині військових судили за спробу копіювати дані військової частини

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