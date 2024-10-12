В Одессе будут судить врачей, которые придумывали призывникам психические заболевания

Деньги, полученные взяточниками. Фото: Нацполиция

В Одессе завершено расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, врача-ординатора. Обвиняемые за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания, что могло бы лишить их службы в армии.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Главном управлении нацполиции в Одесской области.

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Выдумывали заболевание

Следователи установили, что родственники наладили "бизнес" на мужчинах, подлежащих мобилизации, но желающих избежать службы. За деньги они издавали врачебные выводы о психических расстройствах и справках о стационарном лечении. Злоумышленников задержали во время реализации одной из сделок, стоимостью 165 тысяч гривен. В кабинете заведующего была найдена подписанная справка о якобы пребывании "клиента" на лечении. Правоохранители изъяли 1000 долларов, полученных за "услуги", а также другую документацию и деньги. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались. Однако, по ходатайству следователей, их отстранили от занимаемых должностей.

Какое наказание за ложные диагнозы

Правонарушителям грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование проходило под руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры, поддерживающих обвинения в суде.

Напомним, житель Одесчины прошел ВВК, но сознательно отказался идти в армию.

Также на Одесчине пограничник за взятку помогал уклоняющемуся незаконно пересечь границу.