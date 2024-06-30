Как сегодня добраться до Молдовы и Румынии через Одесскую область

До Паланки все стоит — выезд в Бессарабию и Молдову усложнен
На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 30 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства. Поэтому в воскресенье водителям придется долгое время простоять в пробках, чтобы добраться до места назначения.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунар и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Цены на горючее
За последние сутки цены на горючее на украинских АЗС не изменились. За прошедшие сутки стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового портала, 30 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,43 грн/л;
- А-92 — 53,48 грн/л;
- дизельное топливо — 52,54 грн/л;
- сжиженный газ — 26,48 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.
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