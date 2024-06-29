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Виїзд за кордом ускладнений — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені

29 червня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Виїзд за кордон через Одещину ускладнений: на КПП черги
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 29 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини. Також є черги й на в'їзд в Україну.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Затори да Паланки
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Виїзд за кордом ускладнений — де водіям прийдеться затриматись на трасі Одеса — Рені - фото 2
Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

Затори у бік Орлівки
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й черга на в'їзд в Україну з Молдови. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у бік Рені. Фото: скриншот
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на автозаправках України зросли ціни на пальне. Найбільше здорожчав бензин А-92 — його вартість підвищилась на п'ять копійок, водночас ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 29 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

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