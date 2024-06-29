Выезд за границу через Одесщину усложнен: на КПП очереди

Выезд за кордом усложнен — где водителям придется задержаться на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 29 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины. Также есть очереди на въезд в Украину.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенный в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунар и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и очередь на въезд в Украину из Молдовы. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Цены на горючее
За последние сутки на автозаправках Украины выросли цены на топливо. Больше всего подорожал бензин А-92 – его стоимость повысилась на пять копеек, в то же время цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового портала, 29 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,43 грн/л;
- А-92 — 53,48 грн/л;
- дизельное топливо — 52,54 грн/л;
- сжиженный газ — 26,48 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.
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