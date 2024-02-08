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В порты Большой Одессы направляется более 20 судов — что экспортируют

8 февраля 2024 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порты Большой Одессы направляется более 20 судов — что экспортируют
Суда в море. Фото: AgroPortal
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 8 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находятся несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 11 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Кроме того, еще 12 судов направляются на выход из портов, а на вход — более 20 судов, среди которых 4 химических танкера.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала наблюдается очередь из грузовых судов, направляющихся в Дунайские порты. В настоящее время украинским рукавом Дуная через Измаил, Усть-Дунайск и Килию направляются более 30 балкеров, перевозящих агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что враг остается присутствующим в Черном море, невзирая на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Одесса
Черное море
Одесская область
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экономика
экспорт

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