"Адмірал Макаров" у Чорному морі — скільки загрожує "Калібрів"

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ

Ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Наразі у Чорному морі знаходиться два кораблі, з яких один ракетоносій. Він має напоготові 8 "Калібрів".

РФ економить "Калібри" для атак

Речниця ОК "Південь" зазначила, що останні декілька місяців Росія почала економити "Калібри" для обстрілів. Це може повʼязано з тим, що ворог відчуває для себе небезпеку у Криму.

"Обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок, зокрема перезавантаження "Калібрів", вони мають проводити у Севастополі. Поки вони не налагодили для себе такої логістики у Новоросійську. А це означає, що їм треба ризикувати, заводячи ракетоносії в Крим, де небезпечно", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, вночі 8 лютого росіяни атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти.

Також ми зазначили, що Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації.