Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Адмирал Макаров" в Черном море — сколько укгрожает "Калибров" arrow

"Адмирал Макаров" в Черном море — сколько укгрожает "Калибров"

8 февраля 2024 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Адмирал Макаров" в Черном море — сколько укгрожает "Калибров"
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

Сколько всего кораблей на дежурстве

В настоящее время в Черном море находится два корабля, из которых один ракетоноситель. Он имеет наготове 8 "Калибров".

РФ экономит "Калибры" для атак

Представитель ОК "Юг" отметила, что последние несколько месяцев Россия начала экономить "Калибры" для обстрелов. Это может быть связано с тем, что враг испытывает для себя опасность в Крыму.

"Обслуживание ракетоносителей и ракетных установок, в частности, перезагрузка "Калибров", они должны проводить в Севастополе. Пока они не наладили для себя такой логистики в Новороссийске. А это значит, что им нужно рисковать, заводя ракетоносители в Крым, где опасно", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Пока у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.

Одесса
война
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

Актуальное по теме