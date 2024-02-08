"Адмирал Макаров" в Черном море — сколько укгрожает "Калибров"

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ

Враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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В настоящее время в Черном море находится два корабля, из которых один ракетоноситель. Он имеет наготове 8 "Калибров".

РФ экономит "Калибры" для атак

Представитель ОК "Юг" отметила, что последние несколько месяцев Россия начала экономить "Калибры" для обстрелов. Это может быть связано с тем, что враг испытывает для себя опасность в Крыму.

"Обслуживание ракетоносителей и ракетных установок, в частности, перезагрузка "Калибров", они должны проводить в Севастополе. Пока они не наладили для себя такой логистики в Новороссийске. А это значит, что им нужно рисковать, заводя ракетоносители в Крым, где опасно", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Пока у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.