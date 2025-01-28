Одесская область получила вакцины от COVID - сколько доз

Женщина с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Одесская область получила вакцины от коронавируса COMIRNATY: 16800 доз для взрослых и 1100 доз для детей. Все они сертифицированы и безопасны, и вскоре будут отправлены в учреждения здравоохранения.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Кто получит вакцины

Новые вакцины получат 23 медицинских учреждения области. В каждую ОТГ предоставят 1008 доз для взрослых и 40 доз для детей в возрасте от шести лет. Доставят препараты специализированным транспортом с соблюдением условий так называемой "холодовой цепи".

Как не заболеть новым вирусом

В Украине уже зафиксированы случаи заражения новой инфекцией, и, к счастью, их количество в последние дни не растет. Однако каждый из нас может еще больше защитить себя, если вовремя придерживаться простых, но важных рекомендаций от Минздрава:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если имеете повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предыдущую историю путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не потребляйте сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.д. следует обращаться осторожно.

Напомним, мы также писали о вирусе, похожем на COVID-19, который распространяется в Китае. А также о том, что несколько больных с ним уже даже обнаружили в Одесской области.