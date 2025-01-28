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К вспышке COVID готовы — Одесская область получила новые вакцины

28 января 2025 20:15
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Одесская область получила вакцины от COVID - сколько доз
Женщина с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Одесская область получила вакцины от коронавируса COMIRNATY: 16800 доз для взрослых и 1100 доз для детей. Все они сертифицированы и безопасны, и вскоре будут отправлены в учреждения здравоохранения.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Кто получит вакцины

Новые вакцины получат 23 медицинских учреждения области. В каждую ОТГ предоставят 1008 доз для взрослых и 40 доз для детей в возрасте от шести лет. Доставят препараты специализированным транспортом с соблюдением условий так называемой "холодовой цепи".

Как не заболеть новым вирусом

В Украине уже зафиксированы случаи заражения новой инфекцией, и, к счастью, их количество в последние дни не растет. Однако каждый из нас может еще больше защитить себя, если вовремя придерживаться простых, но важных рекомендаций от Минздрава:

  • часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
  • избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
  • если имеете повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предыдущую историю путешествий;
  • посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
  • не потребляйте сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.д. следует обращаться осторожно.

Напомним, мы также писали о вирусе, похожем на COVID-19, который распространяется в Китае. А также о том, что несколько больных с ним уже даже обнаружили в Одесской области.

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20:04 Врач МСЭК в Сумах натребовала взяток на виллу в Италии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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19:43 Мобильная связь в Одессе — как изменятся тарифы в феврале

19:30 Изменение персональных данных — как быстро надо уведомить ТЦК

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