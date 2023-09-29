Что делать с памятника Воронцову и Пушкину в Одессе

Памятник графу Воронцову. Фото: Новини.LIVE

Министерство культуры и информационной политики Украины разрешит снос памятников российским деятелям Пушкину и Воронцову. Их исключат из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. В Минкульте считают, что это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Впрочем, окончательное решение о демонтаже принимают органы местного самоуправления.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, поддерживают ли они идею убрать монументы из публичного пространства города и что бы хотели видеть на их месте.

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Граф Воронцов и Одесса

8 ноября 1863 года в Одессе на Соборной площади открыли памятник Михаилу Семеновичу Воронцову — генерал-губернатору тогдашнего Новороссийского края. Теперь после принятого решения Минкульта его могут демонтировать. Впрочем, одесситы с этим не согласны, ведь граф Воронцов сыграл ключевую роль в создании Одесского университета, который был основан в 1865 году. Под его руководством проведено расширение и модернизация порта, что помогло увеличить морской оборот. Также он способствовал созданию в городе театров, музеев, библиотек, обогативших культурный ландшафт Одессы. А чего стоит знаменитый Воронцовский дворец — архитектурный шедевр, который является одной из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей города.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"Я категорически против такой инициативы. Для меня Одесса — это родной дом, мы здесь живем несколько поколений подряд, и я вспоминаю, бабушка рассказывала, как наш город формировался. Это наша история, а поэтому, если есть люди, которые внесли большой вклад в его развитие, так об этом надо помнить и знать, и такие памятники — это напоминание грядущим поколениям, откуда все начиналось. Кстати, граф Воронцов способствовал развитию образования в Одессе, поддерживая создание школ и гимназий для детей. Также был соавтором проекта строительства первой железной дороги в Российской империи, которая соединяла Одессу и Балту. Это важное достижение способствовало дальнейшему развитию торговли и экономики региона", — поделилась своими мыслями одесситка Татьяна.

Поддерживает женщину в этом вопросе переселенец из Херсонской области Станислав Федорович. Несмотря на то, что мужчина живет в Одессе недавно, говорит, что первым делом стал изучать историю города. По его мнению, она настолько уникальна и богата, что требует особой сохранности.

Станислав Федорович. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что не стоит всех косить одной косой. Граф Воронцов проводил социальные реформы в Одессе, направленные на улучшение условий жизни рабочих и бедных жителей города. Он способствовал созданию благотворительных учреждений и больниц. Этот человек сделал немалый вклад в развитие города, поэтому память о нем должна жить. Что касается памятника Александру Пушкину, то здесь тоже нужно сначала изучить, какая его роль в истории города. Ведь как раз он всегда критиковал российские власти, за что и был в 1823 году из-за политических диссидентских взглядов депортирован в Одессу из Санкт-Петербурга. Это было наказание за его литературную деятельность", — рассказал Станислав Федорович.

Памятник Воронцову. Фото: Новини.LIVE

Александр Пушкин в истории Одессы

Находясь в Одессе, Пушкин продолжал сочинять стихи и работать над своими произведениями. В этот период он создал несколько стихов и поэм, включая "Грозу" и "Цыгане". Также Пушкин был свидетелем многих аспектов городской жизни, таких как культурные события, общественная активность и развлечения, и это повлияло на его творчество. Он написал несколько поэм и стихов, в которых упоминал Одессу или отразил атмосферу города.

Одесситка Жанна считает, что вопрос переименования улиц, демонтажа памятников пока не ко времени. Сейчас следует все усилия направить на борьбу против врага.

Одесситки на фоне памятника. Фото: Новини.LIVE

"Да, я понимаю, что это важно — избавиться от имперского прошлого того государства, которое напало на нас и убивает теперь мирных украинцев. Но эти вопросы следует рассматривать уже после победы и детально анализировать каждую фигуру. А то сейчас получается, что для того, чтобы избежать социального возмущения наши чиновники вместо того, чтобы объединить народ, еще больше подливают масла в огонь", — рассказала Жанна.

В общей сложности Пушкин прожил в нашем городе чуть больше года (с июня 1823-го по июль 1824-го). И хотя Одесса была лишь еще одним местом его южной ссылки, этот год повлиял как на творчество, так и на личность поэта. Именно в Одессе муза Пушкина вернула от романтизма к реализму, здесь была начата работа над выдающимся произведением — романом в стихах "Евгений Онегин" (написаны три первые главы), а также написан ряд известных стихов. Эхо одесского года встречается в произведениях поэта почти до 1830 года.

Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE

"Я понимаю, что не только Одесса, но и одесситы оставили значительный след в жизни и творчестве поэта. Не случайно наш город является одним из ведущих городов научного исследования жизни и творчества Пушкина. Свидетельством уважения и любви одесситов к поэту стали установленные памятники в его честь, мемориальный музей-квартира, улица, носящая имя поэта, но у нас второй год подряд идет в стране война и, как бы сильно я ни любила свой город, ни ценила бы его историю, есть государственная политика, и она должна быть в приоритете. Поэтому, думаю, нам придется избавиться от памятника как Воронцову, так и Пушкину", — резюмировала одесситка Елена.

Памятники на демонтаж

В Министерстве культуры и информационной политики уже обнародовали полный список российских памятников, которые позволят демонтировать.

Согласно данной инициативе, в Одессе планируется изъять из Госреестра культурного наследия памятники Пушкину и князю Воронцову, памятник полководцу Суворову в Измаиле.

Памятник графу Воронцову. Фото: Новини.LIVE

Кроме Одессы, под демонтаж попадает еще много объектов, которые являются неподвижными памятниками культурного наследия национального значения. Памятники Пушкину планируется изъять из Госреестра, а затем демонтировать в Киеве, Житомире и Харькове; адмиралу Ушакову — в Херсоне, "Украина — освободителям" — в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" — в Луганске.

Ряд памятников планируют изъять в Киеве — памятник Щорсу, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков", памятник экипажу бронепоезда "Таращанец".