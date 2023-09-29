Что делать с памятника Воронцову и Пушкину в Одессе

Судьба Воронцова и Пушкина в Одессе: что делать с памятниками
Министерство культуры и информационной политики Украины разрешит снос памятников российским деятелям Пушкину и Воронцову. Их исключат из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. В Минкульте считают, что это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Впрочем, окончательное решение о демонтаже принимают органы местного самоуправления.
Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, поддерживают ли они идею убрать монументы из публичного пространства города и что бы хотели видеть на их месте.
Граф Воронцов и Одесса
8 ноября 1863 года в Одессе на Соборной площади открыли памятник Михаилу Семеновичу Воронцову — генерал-губернатору тогдашнего Новороссийского края. Теперь после принятого решения Минкульта его могут демонтировать. Впрочем, одесситы с этим не согласны, ведь граф Воронцов сыграл ключевую роль в создании Одесского университета, который был основан в 1865 году. Под его руководством проведено расширение и модернизация порта, что помогло увеличить морской оборот. Также он способствовал созданию в городе театров, музеев, библиотек, обогативших культурный ландшафт Одессы. А чего стоит знаменитый Воронцовский дворец — архитектурный шедевр, который является одной из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей города.
"Я категорически против такой инициативы. Для меня Одесса — это родной дом, мы здесь живем несколько поколений подряд, и я вспоминаю, бабушка рассказывала, как наш город формировался. Это наша история, а поэтому, если есть люди, которые внесли большой вклад в его развитие, так об этом надо помнить и знать, и такие памятники — это напоминание грядущим поколениям, откуда все начиналось. Кстати, граф Воронцов способствовал развитию образования в Одессе, поддерживая создание школ и гимназий для детей. Также был соавтором проекта строительства первой железной дороги в Российской империи, которая соединяла Одессу и Балту. Это важное достижение способствовало дальнейшему развитию торговли и экономики региона", — поделилась своими мыслями одесситка Татьяна.
Поддерживает женщину в этом вопросе переселенец из Херсонской области Станислав Федорович. Несмотря на то, что мужчина живет в Одессе недавно, говорит, что первым делом стал изучать историю города. По его мнению, она настолько уникальна и богата, что требует особой сохранности.
"Я считаю, что не стоит всех косить одной косой. Граф Воронцов проводил социальные реформы в Одессе, направленные на улучшение условий жизни рабочих и бедных жителей города. Он способствовал созданию благотворительных учреждений и больниц. Этот человек сделал немалый вклад в развитие города, поэтому память о нем должна жить. Что касается памятника Александру Пушкину, то здесь тоже нужно сначала изучить, какая его роль в истории города. Ведь как раз он всегда критиковал российские власти, за что и был в 1823 году из-за политических диссидентских взглядов депортирован в Одессу из Санкт-Петербурга. Это было наказание за его литературную деятельность", — рассказал Станислав Федорович.
Александр Пушкин в истории Одессы
Находясь в Одессе, Пушкин продолжал сочинять стихи и работать над своими произведениями. В этот период он создал несколько стихов и поэм, включая "Грозу" и "Цыгане". Также Пушкин был свидетелем многих аспектов городской жизни, таких как культурные события, общественная активность и развлечения, и это повлияло на его творчество. Он написал несколько поэм и стихов, в которых упоминал Одессу или отразил атмосферу города.
Одесситка Жанна считает, что вопрос переименования улиц, демонтажа памятников пока не ко времени. Сейчас следует все усилия направить на борьбу против врага.
"Да, я понимаю, что это важно — избавиться от имперского прошлого того государства, которое напало на нас и убивает теперь мирных украинцев. Но эти вопросы следует рассматривать уже после победы и детально анализировать каждую фигуру. А то сейчас получается, что для того, чтобы избежать социального возмущения наши чиновники вместо того, чтобы объединить народ, еще больше подливают масла в огонь", — рассказала Жанна.
В общей сложности Пушкин прожил в нашем городе чуть больше года (с июня 1823-го по июль 1824-го). И хотя Одесса была лишь еще одним местом его южной ссылки, этот год повлиял как на творчество, так и на личность поэта. Именно в Одессе муза Пушкина вернула от романтизма к реализму, здесь была начата работа над выдающимся произведением — романом в стихах "Евгений Онегин" (написаны три первые главы), а также написан ряд известных стихов. Эхо одесского года встречается в произведениях поэта почти до 1830 года.
"Я понимаю, что не только Одесса, но и одесситы оставили значительный след в жизни и творчестве поэта. Не случайно наш город является одним из ведущих городов научного исследования жизни и творчества Пушкина. Свидетельством уважения и любви одесситов к поэту стали установленные памятники в его честь, мемориальный музей-квартира, улица, носящая имя поэта, но у нас второй год подряд идет в стране война и, как бы сильно я ни любила свой город, ни ценила бы его историю, есть государственная политика, и она должна быть в приоритете. Поэтому, думаю, нам придется избавиться от памятника как Воронцову, так и Пушкину", — резюмировала одесситка Елена.
Памятники на демонтаж
В Министерстве культуры и информационной политики уже обнародовали полный список российских памятников, которые позволят демонтировать.
Согласно данной инициативе, в Одессе планируется изъять из Госреестра культурного наследия памятники Пушкину и князю Воронцову, памятник полководцу Суворову в Измаиле.
Кроме Одессы, под демонтаж попадает еще много объектов, которые являются неподвижными памятниками культурного наследия национального значения. Памятники Пушкину планируется изъять из Госреестра, а затем демонтировать в Киеве, Житомире и Харькове; адмиралу Ушакову — в Херсоне, "Украина — освободителям" — в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" — в Луганске.
Ряд памятников планируют изъять в Киеве — памятник Щорсу, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков", памятник экипажу бронепоезда "Таращанец".