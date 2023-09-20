В Одесі розробили алгоритм дій при пошкодженні культурної спадщини

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

В Одесі відбувся навчально-практичний семінар, спрямований на підвищення ефективності реагування на завдану шкоду пам’ятникам архітектури під час обстрілів. Заходи також включали розробку протоколів дій для організацій та установ, які відповідають за збереження культурної спадщини.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Спільний семінар з ЮНЕСКО

На семінарі були присутні представники ЮНЕСКО та міста Одеси, які обговорювали міжнародні стандарти та моделі швидкого реагування на надзвичайні ситуації у сфері культури. Вони також проаналізували ситуацію в Україні, обговорили виклики, з якими стикається культурна спадщина під час війни, та визначили сфери впливу та відповідальності в цьому контексті.

"Центр Одеси становить дуже велику цінність для світової спадщини, тому важливо документувати всі наслідки. Місія UNESCO почала документування пошкоджень Будинку вчених, дитячого садка, Спасо-Преображенського собору і помітила, що ті заходи, які ви проводите в надзвичайних ситуаціях, необхідно підсилити і дещо змінити. Ми будемо намагатися допомогти вам зміцнити вашу спроможність на реагування загрозам, якщо вони будуть відбуватися в майбутньому. Я хочу, щоб ми з вами продовжили співпрацювати, щоб наша відповідь була більш ефективною", — сказала пані Бардескі.

Учасники семінару наголошували на необхідності координації та співробітництва всіх структур, які беруть участь у збереженні культурної спадщини під час надзвичайних ситуацій. Результатом заходу стала розробка алгоритмів дій та планів дій, спрямованих на збереження цінних об'єктів культурної спадщини.

"Цей семінар надзвичайно важливий, тут зібралося близько 30 представників різних структур, які відповідають за певну ділянку дій під час екстрених ситуацій на об’єктах культурної спадщини. Для нас важливо скоординувати та синхронізувати реагування всіх суб’єктів – учасників цього процесу", — прокоментував результати семінару директор міського Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Нагадаємо, під час 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), було оголошено про розширення меж об'єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". Українська делегація активно підтримувала цю ініціативу, яка стала важливим кроком для збереження і відновлення культурної спадщини міста.