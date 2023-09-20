В Одессе разработали алгоритм действий при повреждении культурного наследия

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

В Одессе прошел учебно-практический семинар, направленный на повышение эффективности реагирования на нанесенный ущерб памятникам архитектуры во время обстрелов. Мероприятия также включали разработку протоколов действий для организаций и учреждений, отвечающих за сохранение культурного наследия.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На семинаре присутствовали представители ЮНЕСКО и Одессы, которые обсуждали международные стандарты и модели быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере культуры. Они также проанализировали ситуацию в Украине, обсудили вызовы, с которыми сталкивается культурное наследие во время войны, и определили сферы влияния и ответственности в этом контексте.

"Центр Одессы представляет очень большую ценность для мирового наследия, поэтому важно документировать все последствия. Миссия UNESCO начала документирование повреждений Дома ученых, детсада, Спасо-Преображенского собора и заметила, что те мероприятия, которые вы проводите в чрезвычайных ситуациях, необходимо усилить и кое-что изменить. Мы будем пытаться помочь вам укрепить вашу способность на реагирование угроз, если они будут происходить в будущем. Я хочу, чтобы мы с вами продолжили сотрудничать, чтобы наш ответ был более эффективным", — сказала госпожа Бардески.

Участники семинара отмечали необходимость координации и сотрудничества всех структур, участвующих в сохранении культурного наследия во время чрезвычайных ситуаций. Результатом мероприятия явилась разработка алгоритмов действий и планов действий, направленных на сохранение ценных объектов культурного наследия.

"Этот семинар чрезвычайно важен, здесь собралось около 30 представителей разных структур, отвечающих за определенный участок действий во время экстренных ситуаций на объектах культурного наследия. Для нас важно скоординировать и синхронизировать реагирование всех субъектов — участников этого процесса", — прокомментировал результаты семинара директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Напомним, во время 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), было объявлено о расширении границ объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы". Украинская делегация активно поддерживала эту инициативу, которая стала важным шагом по сохранению и восстановлению культурного наследия города.