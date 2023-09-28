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Донорство – это волонтерство: в Одессе нужна кровь для защитников

28 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Донорство – это волонтерство: в Одессе нужна кровь для защитников
Донация крови. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 29 сентября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке 09:00 до 10:30. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот
Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).

Временные ограничения для донорства

Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия:

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и др. Можно стать донором через 2 недели после выздоровления.
  • Туберкулез: Рекомендуется ждать 2 года после подтвержденного выздоровления.
  • Гепатит А: После выздоровления можно стать донором через 1 год (гепатит В и С запрещен).
  • Татуировка, татуаж, пирсинг: Рекомендуется ждать 6 месяцев.
  • Хирургические операции После операций (кроме удаления аппендикса и желчного пузыря) рекомендуется ожидать 6 месяцев.
  • Незначительные оперативные вмешательства Рекомендуется ожидать 1 неделю.
  • Донором можно стать через 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка Рекомендуется ожидать 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация Донором можно быть через 5 дней после последнего дня менструации.
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств: Рекомендуется ждать 2 недели.
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов: 72 часа. Нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
  • Прием гормональных таблеток (включая оральную контрацепцию) Донором можно быть, если врач позволяет приостановить прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль, то донором быть можно.
  • Употребление алкоголя Рекомендуется ожидать 48 часов.
  • Вакцинация от дифтерии, столбняка и COVID-19: Если вакцины не содержат живых компонентов и вы чувствуете себя хорошо, можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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