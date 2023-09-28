Донорство – це волонтерство: в Одесі потрібна кров для захисників

Донація крові. Фото: google

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 29 вересня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці 09:00 до 10:30. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Тимчасові обмеження для донорства

Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії:

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше: Можна стати донором через 2 тижні після одужання.

Туберкульоз: Рекомендується очікувати 2 роки після підтвердженого одужання.

Гепатит А: Після одужання можна стати донором через 1 рік (гепатит В і С — заборонено).

Татуювання, татуаж, пірсинг: Рекомендується очікувати 6 місяців.

Хірургічні операції: Після операцій (крім видалення апендикса та жовчного міхура) рекомендується очікувати 6 місяців.

Незначні оперативні втручання: Рекомендується очікувати 1 тиждень.

Вагітність: Донором можна стати через 6 місяців після пологів.

Годування дитини: Рекомендується очікувати 3 місяці після завершення лактації.

Менструація: Донором можна бути через 5 днів після останнього дня менструації.

Прийом антибіотиків, противірусних ліків: Рекомендується очікувати 2 тижні.

Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів: 72 години. Не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.

Прийом гормональних таблеток (включаючи оральну контрацепцію): Донором можна бути, якщо лікар дозволяє призупинити прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль, донором бути можна.

Вживання алкоголю: Рекомендується очікувати 48 годин.

Вакцинація від дифтерії, правця та COVID-19: Якщо вакцини не містять живих компонентів і ви почуваєтеся добре, можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.