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Донорство – це волонтерство: в Одесі потрібна кров для захисників

28 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Донорство – це волонтерство: в Одесі потрібна кров для захисників
Донація крові. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 29 вересня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці 09:00 до 10:30. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот
Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Тимчасові обмеження для донорства

Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії:

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше: Можна стати донором через 2 тижні після одужання.
  • Туберкульоз: Рекомендується очікувати 2 роки після підтвердженого одужання.
  • Гепатит А: Після одужання можна стати донором через 1 рік (гепатит В і С — заборонено).
  • Татуювання, татуаж, пірсинг: Рекомендується очікувати 6 місяців.
  • Хірургічні операції: Після операцій (крім видалення апендикса та жовчного міхура) рекомендується очікувати 6 місяців.
  • Незначні оперативні втручання: Рекомендується очікувати 1 тиждень.
  • Вагітність: Донором можна стати через 6 місяців після пологів.
  • Годування дитини: Рекомендується очікувати 3 місяці після завершення лактації.
  • Менструація: Донором можна бути через 5 днів після останнього дня менструації.
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків: Рекомендується очікувати 2 тижні.
  • Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів: 72 години. Не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.
  • Прийом гормональних таблеток (включаючи оральну контрацепцію): Донором можна бути, якщо лікар дозволяє призупинити прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль, донором бути можна.
  • Вживання алкоголю: Рекомендується очікувати 48 годин.
  • Вакцинація від дифтерії, правця та COVID-19: Якщо вакцини не містять живих компонентів і ви почуваєтеся добре, можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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