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Очень затруднено движение — пробки на трассе Одесса-Рени

5 апреля 2025 17:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени
Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня вечером, 5 апреля, на международной трассе Одесса-Рени образовались немалые пробки. Кроме этого, большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию. Поэтому путешественникам в соседние страны стоит тщательно выбирать, где именно пересечь границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе сел Большой Дальник и Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" тоже перегружен. Кроме этого, требуется время на прохождение таможенного контроля.

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, в Татарбунарах Белгород-Днестровского района зафиксировали случай заболевания животного бешенством. Также мы писали, что в Одесской области 91-летний мужчина 1933 года рождения впервые получил паспорт в форме ID-карты.

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