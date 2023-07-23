Эксперт объяснил, почему россияне попали именно в исторический центр Одессы

Последствия русской атаки в центре Одессы. Фото: Константин и Влада Либеровы

Российские пропагандисты оправдывают ночную ракетную атаку россиян в Одессу. Они, когда начали появляться видео последствий ударов по городу, начали оправдываться, почему ракеты разрушают гражданскую инфраструктуру.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Фейки русской пропаганды

"Здесь и разные "эксперты", и какие-то "свидетели" из Одессы и уже хорошо нам знакомые "источники из Турции" — все как один они распространяют фейки, что это украинцы сами себя обстреливали, мол, все разрушения в городе это из-за ракет ПВО, которые отказывали и падали на жилые дома", — объяснил он.

По его словам, российские оккупанты этой ночью применили разные типы ракет, а именно:

Х-22;

П-800 "Оникс";

КРМБ "Калибр";

Искандер-М/К.

Неточность российских ракет

"При этом не секрет, насколько кривая точность у российских ракет. Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, а в 2022 году в районе Днепра ее отклонение составило 2 км! Другие ракеты, условно "высокоточные", не лучше. Ведь даже высокоточные "калибры" давали отклонение +/- 50 м", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что в настоящее время российские ракеты производят, не проверяя их на работу систем и ошибки. Из-за этого качество ракет стало хуже. Сейчас "Калибр" имеет отклонение +/- 100-150 м.

"Российское командование обстреливает Одессу, зная о проблемах с их ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и попадет в исторический центр, жилые дома или архитектурные памятки", — отметил эксперт.

Он добавил, что России не нужно делать никаких уступок, ведь она не успокоится и будет дальше терроризировать украинцев.

Усиление ПВО

"Хотя, конечно, усиление ПВО в Одессе не помешало бы. Особенно теми образцами систем дальнего радиуса действия, которые не только смогли бы сбивать Х-22 и П-800 "Оникс", но и приземлять Ту-22М3 на их локации пусков над Черным морем, в 100 км от побережья Одессы. Было бы неплохо...", — написал Коваленко.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, среди которых присутствует и ракетоноситель. Уровень ракетной угрозы очень высок.