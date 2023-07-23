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Експерт пояснив, чому росіяни влучили саме в історичний центр Одеси

23 липня 2023 11:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чому росіяни влучили саме в історичний центр Одеси
Наслідки російської атаки в центрі Одеси. Фото: Костянтин і Влада Ліберови
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські пропагандисти виправдовують нічну ракетну атаку росіян на Одесу. Вони під час того, як почали з'являтися відео наслідків ударів по місту, почали виправдовуватися, чому ракети руйнують цивільну інфраструктуру.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Фейки російської пропаганди

"Тут і різні "експерти", і якісь "свідки" з Одеси і вже добре нам знайомі "джерела з Туреччини" — всі як один вони поширюють фейки, що це українці самі себе обстрілювали, мовляв, усі руйнування в місті це через ракети ППО, які відмовляли і падали на житлові будинки", — пояснив він.

За його словами, російські окупанти цієї ночі застосували різні типи ракет, а саме:

  • Х-22;
  • П-800 "Онікс";
  • КРМБ "Калібр";
  • Іскандер-М/К.

Неточність російських ракет

"При цьому не секрет, наскільки крива точність у російських ракет. Наприклад, Х-22 може мати відхилення від мети до 500-600 метрів, а в 2022 році в районі Дніпра її відхилення склало 2 км! Інші ракети, умовно "високоточні", не кращі. Адже навіть високоточні "калібри" давали відхилення +/- 50 м", — наголосив Коваленко.

Він зауважив, що наразі російські ракети виробляють, не перевіряючи їх на роботу систем і помилки. Через це якість ракет стала гіршою. Нині "Калібр" має відхилення +/- 100-150 м.

"Російське командування обстрілює Одесу, знаючи про проблеми з їхніми ракетами і чудово розуміючи, що направляючи ракету на порт, вона з високою ймовірністю відхилиться і потрапить в історичний центр, житлові будинки або архітектурні пам'ятки", — зауважив експерт.

Він додав, що Росії не потрібно робити жодних поступок, адже вона не заспокоїться і буде далі тероризувати українців. 

Посилення ППО

"Хоча, звісно, посилення ППО в Одесі не завадило б. Особливо тими зразками систем далекого радіусу дії, які не тільки змогли б збивати Х-22 і П-800 "Онікс", а й приземлювати Ту-22М3 на їх локації пусків над Чорним морем, за 100 км від узбережжя Одеси. Було б непогано...", — написав Коваленко. 

Скриншот допису
Скриншот допису

Нагадаємо, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких присутній й ракетоносій. Рівень ракетної загрози наразі дуже високий.

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