10 тролейбус тимчасово скоротив маршрут

Рух тролейбуса №10 Фото: КП "ОМЕТ"

Сьогодні, 23 липня, через чергову атаку на припортову інфраструктуру в Одесі тимчасово змінив рух тролейбусний маршрут №10. Радимо уникат далеких поїздок або ретельніше обирати маршрут.

Про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс".

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"Через нічний ракетний обстріл агресора тролейбусний маршрут №10 тимчасово працює до вулиці Рішельєвської", — йдеться у повідомленні комунальників.

Також зазначимо, що рух транспорту по вулиці Приморський частково призупинено через аварійно-рятувальні роботи. Задля уникнення заторів слід об'їжджати сьогодні центр міста.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" уже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі запустили автобусне маршрутне таксі № 18К. Воно курсуватиме щодня з 8:00 до 18:00 та буде безплатним для усіх пільгових категорій. Довжина маршруту становить 5,6 кілометра.