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В Одесі запустили тимчасовий автобус: який маршрут

22 липня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі запустили тимчасовий маршрут
Одеське маршрутне таксі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі запустили автобусне маршрутне таксі № 18К. Воно курсуватиме щодня з 8:00 до 18:00 та буде безплатним для усіх пільгових категорій. Довжина маршруту становить 5,6 кілометра.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Деталі маршруту

Від кінцевої зупинки 11 ст. Великого Фонтану на Фонтанську дорогу, вул. Гаршина, вул. Дачну, пров. Травневий, Фонтанську дорогу, вул. Ляпідевського, пров. Ванний, Фонтанську дорогу, 11 ст. Великого Фонтану (кінцева зупинка).      

Схема руху маршрутом. Фото: Одеська міська рада 

Вартість проїзду

У міській раді зазначають, що оплата за цей маршрут дорівнюватиме оплаті за електротранспорт — 8 грн.

Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту. 

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати пов’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім уже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.

Також ми писали, що в Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.

 

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