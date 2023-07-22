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В Одессе запустили временный автобус: какой маршрут

22 июля 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе запустили временный маршрут
Одесское маршрутное такси. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе запустили автобусное маршрутное такси №18К. Оно будет курсировать каждый день с 8:00 до 18:00 и будет бесплатным для всех льготных категорий. Длина маршрута составляет 5,6 км.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Детали маршрута

От конечной остановки 11 ст. Большого Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Горшина, ул. Дачную, пер. Майский, Фонтанская дорога, ул. Ляпидевский, пер. Ванный, Фонтанская дорога, 11 ст. Большого Фонтана (конечная остановка).

Схема движения по маршруту. Фото: Одесский городской совет

Стоимость проезда

В городском совете отмечают, что оплата за этот маршрут будет равна оплате за электротранспорт — 8 грн.

Напомним, долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, можно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

Также мы писали, что в Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

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