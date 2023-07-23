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В Одессе временно изменилось движение троллейбуса №10

23 июля 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
10 троллейбус временно сократил маршрут
Движение троллейбуса №10 Фото: КП "ОМЕТ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 июля, из-за очередной атаки на припортовую инфраструктуру в Одессе временно изменил движение троллейбусный маршрут №10. Советуем избегать дальних поездок или более тщательно выбирать маршрут.

Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

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"Из-за ночных ракетных обстрелов агрессора троллейбусный маршрут №10 временно работает до улицы Ришельевской" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Также отметим, что движение транспорта по улице Приморской частично приостановлено из-за аварийно-спасательных работ. Во избежание пробок следует объезжать сегодня центр города.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также напомним, что в предприятии "Одессэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе запустили автобусное маршрутное такси №18К. Оно будет курсировать каждый день с 8:00 до 18:00 и будет бесплатным для всех льготных категорий. Длина маршрута составляет 5,6 км.

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