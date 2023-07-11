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Экс-заместитель Труханов был объявлен в розыск: в чем его подозревают

11 июля 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экс-заместитель Труханов был объявлен в розыск: в чем его подозревают
Михаил Кучук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

НАБУ объявило в розыск экс-заместителя Труханова. В феврале этого года следователь судья ВАКС избрал Михаилу Кучуку меру пресечения в виде содержания под стражей. Он фигурант преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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В чем подозревают

Следствие предполагает, что он входил в преступную организацию, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Кроме этого, эта группа также контролировала бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе.

В настоящее время подозреваемый находится за границей, поэтому после его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования судья решит вопрос об аресте. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Что известно о Михаиле Кучуке

  • Родился в Одессе, по образования экономист и инженер-строитель;
  • с 1994 по 1998 год был заместителем председателя исполкома Одесского горсовета народных депутатов;
  • в Верховной Раде четвертого созыва на общественных началах был помощником народного депутата;
  • с 2005 по 2010 год был первым заместителем тогдашнего городского головы Одессы Эдуарда Гурвица;
  • в 2020 году стал первым заместителем городского головы Одессы.

В январе этого года его уволили "по собственному желанию". Следовательно, у одесского городского головы осталось четыре заместителя. Интересно то, что некоторые из них проходят по уголовному делу.

Кто еще фигурирует в преступной организации

Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Напомним, в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

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