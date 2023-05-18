Справа "одеської мерії": ВАКС повернув закордонний паспорт Бриндаку

Заступник Одеського міського голови Олег Бриндак. Фото: Олег Бриндак / facebook

Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 та 4 липня строк дії обов'язків, покладених на двох заступників міського голови Одеси. Їм повідомили про підозру в участі у злочинній організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду.

Про це повідомляє Слово і Діло.

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"Клопотання задовольнити частково. Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного (Олега Бриндака — ред.), у зв'язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави. Строк дії ухвали — два місяці, до 3 липня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування", — йдеться в рішенні.

Також суд продовжив до 4 липня строк дії обов'язків, покладених на заступницю мера Одеси Світлану Бедрегу. Вона має прибувати на першу вимогу; утримуватись від спілкування з підозрюваними щодо обставин кримінального провадження, а також свідками.

Деталі справи

Наприкінці року інформаційний простір заповнила скандальна справа, що стосувалася одеської мерії. Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Як зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський, інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Резонанс навколо "одеської справи" з кожним днем набирає все більше обертів. Після допиту головного прокурора області, за даними ЗМІ, НАБУ перейшли до Труханова. Офіційного підтвердження допитів від НАБУ ще не надходило, проте Новини.LIVE продовжуватиме слідкувати за деталями розгляду справи.

Хто саме фігурує в справі

Підозру вручили трьом віцемерам: першому заступнику Михайлу Кучуку, Олегу Бриндаку та Світлані Бедрезі. Кучук зараз перебуває за кордоном, тож про підозру йому повідомили заочно.

Окрім заступників міського голови та бізнесменів у справі фігурують їхній менеджер та тіньовий бухгалтер Костянтин Єфремов.

Нагадаємо, попри клопотання прокурора, ВАКС не підвищив Труханову розмір застави до пів сотні мільйонів. Адвокат мера Одеси зазначив, що внесена застава у розмірі 13 мільйонів може забезпечити належну процесуальну поведінку.