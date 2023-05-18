Дело "одесской мэрии": ВАКС вернул загранпаспорт Бриндаку

Заместитель Одесского городского головы Олег Брындак. Фото: Олег Брындак / facebook

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 и 4 июля срок действия обязанностей, возложенных на двух заместителей городского головы Одессы. Им сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая контролировала Одесский городской совет.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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"Просьба удовлетворить частично. Продлить на срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Олега Бриндака — ред.), в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога. Срок действия определения — два месяца, до 3 июля 2023 включительно, но в пределах срока досудебного расследования", — говорится в решении.

Также суд продлил до 4 июля срок действия обязанностей, возложенных на заммэра Одессы Светлану Бедрегу. Она должна прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения с подозреваемыми об обстоятельствах уголовного производства, а также свидетелями.

Детали дела

В конце года информационное пространство заполнило скандальное дело, касающееся одесской мэрии. Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Как отметил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили около полутора лет назад. Это влияние использовалось с целью личного обогащения этих лиц преступным способом.

Резонанс вокруг "одесского дела" с каждым днем набирает все больше оборотов. После допроса главного прокурора области, по данным СМИ, НАБУ перешли к Труханову. Официального подтверждения допросов НАБУ еще не поступало, однако Новини.LIVE будет продолжать отслеживать детали рассмотрения дела.

Кто именно фигурирует в деле

Подозрение вручили трем вицемерам: первому заместителю Михаилу Кучуку, Олегу Бриндаку и Светлане Бедрези. Кучук сейчас находится за границей, так что о подозрении ему сообщили заочно.

Кроме заместителей городского головы и бизнесменов, по делу фигурируют их менеджер и теневой бухгалтер Константин Ефремов.

Напомним, несмотря на ходатайство прокурора, ВАКС не повысил Труханову размер залога до полусотни миллионов. Адвокат мэра Одессы отметил, что внесенный залог в размере 13 миллионов может обеспечить должное процессуальное поведение.