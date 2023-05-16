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ВАКС вирішив долю Труханова: чи змінили меру розмір застави

16 травня 2023 11:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС вирішив долю Труханова: чи змінили меру розмір застави
Геннадій Труханов під час судового засідання, 16 травня. Фото: Суспільне
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри клопотання прокурора, ВАКС не підвищив Труханову розмір застави до півсотні мільйонів. Адвокат мера Одеси зазначив, що внесена застава у розмірі 13 мільйонів може забезпечити належну процесуальну поведінку.

Про це повідомляє Суспільне з засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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На виступі в суді Труханов зазначив, що сторона обвинувачення, у своєму клопотанні спеціально обрала велику суму застави, аби його взяли під варту. Він впевнений, що ця справа — це "політичне полювання" на нього.

"Зараз я впевнений на 100%, що це полювання на мене особисто. На жаль, я мав надію при розгляді цієї справи, судді та прокурор вивчать матеріали та змінять свої позиції. .... Наприклад, допит 113 свідків, які дали свої показання під присягою, й там не було жодного звинувачення мене", — зазначив Геннадій Труханов.

Міський голова також підтвердив, що 13 мільйонів за нього вніс депутат Дмитро Танцюра й це для мера стало несподіванкою.

Нагадаємо, одразу після засідання, яке було 4 травня, коли Труханову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, захист мера подав апеляцію. Минуле засідання довелось перенести. Втім, вже сьогодні, адвокат заявив про відмову від апеляційної скарги, яку підтримав й сам Труханов.

Справа Краяна

Крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо, минулого тижні мережею почала ширитись інформація, що міський голова Одеси "втік до Москви". Труханов прокоментував чутки про переїзд в Росію — деталі в матеріалі

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