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Втеча до Москви: Труханов прокоментував чутки про переїзд в Росію

10 травня 2023 17:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Втеча до Москви: Труханов прокоментував чутки про переїзд в Росію
Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні мережею почала ширитись інформація, що міський голова Одеси "втік до Москви". Труханов вважає, що за такі жарти потрібно відповідати. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Мені шкода сьогодні почути, що в соціальних мережах розповсюджується інформація, що я кудись поїхав. Я вважаю, що це має бути досліджено, аби визначити хто поширив цю інформацію. Це зроблено під час війни, аби дестабілізувати ситуацію. Це було зроблено нашими ворогами. Якщо хтось та шуткує чи розважається потрібно йому вказати, що це не просто "провокація проти Труханова", це "провокація проти спокою", — зазначив Геннадій Труханов. 

"Труханов втік до Москви"

Деякі ЗМІ почали ширити інформацію, що Труханов виїхав  через окупований Мелітополь до Москви. Зробив це мер Одеси нібито ще 8 травня, після того, як вийшов з СІЗО під заставу. 

Новина про втечу Труханова до Москви. Фото: скриншот
Новина про втечу Труханова до Москви. Фото: скриншот

Труханов фігурує у кримінальній справі

Нагадаємо, ВАКС мав розглянути апеляційну заяву адвокатів Труханова, щодо обраного раніше йому запобіжного заходу. Втім засідання перенесли на наступний тиждень. Міський голова проходить по "справі Краяну". Його й ще шість чиновників звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

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