Бегство в Москву: Труханов прокомментировал слухи о переезде в Россию

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня сетью начала распространяться информация, что городской голова Одессы "убежал в Москву". Труханов считает, что за такие шутки нужно отвечать.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Мне жаль сегодня услышать, что в социальных сетях распространяется информация, что я куда-то уехал. Я считаю, что это должно быть исследовано, чтобы определить, кто распространил эту информацию. Это сделано во время войны, чтобы дестабилизировать ситуацию. Это было сделано нашими врагами. Если кто-то и шутит или развлекается, нужно ему указать, что это не просто "провокация против Труханова", это "провокация против покоя"" , — отметил Геннадий Труханов.

"Труханов сбежал в Москву"

Некоторые СМИ начали распространять информацию, что Труханов уехал через оккупированный Мелитополь в Москву. Сделал это мэр Одессы якобы еще 8 мая после того, как вышел из СИЗО под залог.

Новость о бегстве Труханова в Москву. Фото: скриншот

Труханов фигурирует по уголовному делу

Напомним, ВАКС должен был рассмотреть апелляционное заявление адвокатов Труханова относительно избранного ранее ему меры пресечения. Впрочем, заседание перенесли на следующую неделю. Городской голова проходит по "делу Краяна". Его и еще шесть чиновников обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.