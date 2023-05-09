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ВАКС відклав апеляцію Труханова по справі заводу "Краян": в чому причина

9 травня 2023 12:02
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС відклав апеляцію Труханова по справі заводу "Краян": в чому причина
Геннадій Труханов. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, ВАКС мав розглянути апеляційну заяву адвокатів Труханова, щодо обраного раніше йому запобіжного заходу. Втім засідання перенесли на наступний тиждень. 

Про це повідомляє "Суспільне" із засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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Безпосередньо перед засіданням прокурор по справі подав також апеляцію, де попросив суд збільшити розмір застави із 13 мільйонів до 50 млн. Розгляд справи Труханова відклали, поки захист зможе ознайомитися з апеляційною скаргою прокурора та надати доповнення до власної апеляції.

Попередньо наступне засідання має відбутись через тиждень, 16 травня. 

Справа Краяна

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру. 

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.

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