ВАКС отложил апелляцию Труханова по делу завода "Краян": в чем причина

Геннадий Труханов. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

Сегодня ВАКС должен был рассмотреть апелляционное заявление адвокатов Труханова относительно избранной ранее ему меры пресечения. Впрочем, заседание перенесли на следующую неделю.

Об этом сообщает "Суспільне" с заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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Непосредственно перед заседанием прокурор по делу также подал апелляцию, где попросил суд увеличить размер залога с 13 миллионов до 50 млн. Рассмотрение дела Труханова отложили, пока защита сможет ознакомиться с апелляционной жалобой прокурора и предоставить дополнение к собственной апелляции.

Предварительно следующее заседание должно состояться через неделю, 16 мая.

Дело Страна

Напомним, кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Во вторник, 25 апреля, мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

27 апреля, еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.