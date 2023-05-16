Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ВАКС решил судьбу Труханова: изменили ли мэру размер залога arrow

ВАКС решил судьбу Труханова: изменили ли мэру размер залога

16 мая 2023 11:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВАКС решил судьбу Труханова: изменили ли мэру размер залога
Геннадий Труханов во время судебного заседания, 16 мая. Фото: Общественное
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Несмотря на ходатайство прокурора, ВАКС не повысил Труханову размер залога до полусотни миллионов. Адвокат мэра Одессы отметил, что внесенный залог в размере 13 миллионов может обеспечить должное процессуальное поведение.

Об этом сообщает Суспільне с заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также:

На выступлении в суде Труханов отметил, что сторона обвинения, в своем ходатайстве специально избрала крупную сумму залога, чтобы его заключили под стражу. Он уверен, что это дело — это "политическая охота" на него.

"Сейчас я уверен на 100%, что эта охота на меня лично. К сожалению, я надеялся при рассмотрении этого дела, судьи и прокурор изучат материалы и изменят свои позиции. .... Например, допрос 113 свидетелей, давших свои показания под присягой, и там не было ни одного обвинения меня", — отметил Геннадий Труханов.

Мэр также подтвердил, что 13 миллионов за него внес депутат Дмитрий Танцура и это для мэра стало неожиданностью.

Напомним, сразу после заседания, которое было 4 мая, когда Труханову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, защита мэра подала апелляцию. Прошлое заседание пришлось перенести. Впрочем, уже сегодня адвокат заявил об отказе от апелляционной жалобы, которую поддержал и сам Труханов.

Дело Краяна

Кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит", директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, на прошлой неделе сетью начала распространяться информация, что городской голова Одессы "убежал в Москву". Труханов прокомментировал слухи о переезде в Россию — детали в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас