ВАКС решил судьбу Труханова: изменили ли мэру размер залога

Геннадий Труханов во время судебного заседания, 16 мая. Фото: Общественное

Несмотря на ходатайство прокурора, ВАКС не повысил Труханову размер залога до полусотни миллионов. Адвокат мэра Одессы отметил, что внесенный залог в размере 13 миллионов может обеспечить должное процессуальное поведение.

Об этом сообщает Суспільне с заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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На выступлении в суде Труханов отметил, что сторона обвинения, в своем ходатайстве специально избрала крупную сумму залога, чтобы его заключили под стражу. Он уверен, что это дело — это "политическая охота" на него.

"Сейчас я уверен на 100%, что эта охота на меня лично. К сожалению, я надеялся при рассмотрении этого дела, судьи и прокурор изучат материалы и изменят свои позиции. .... Например, допрос 113 свидетелей, давших свои показания под присягой, и там не было ни одного обвинения меня", — отметил Геннадий Труханов.

Мэр также подтвердил, что 13 миллионов за него внес депутат Дмитрий Танцура и это для мэра стало неожиданностью.

Напомним, сразу после заседания, которое было 4 мая, когда Труханову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, защита мэра подала апелляцию. Прошлое заседание пришлось перенести. Впрочем, уже сегодня адвокат заявил об отказе от апелляционной жалобы, которую поддержал и сам Труханов.

Дело Краяна

Кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит", директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, на прошлой неделе сетью начала распространяться информация, что городской голова Одессы "убежал в Москву". Труханов прокомментировал слухи о переезде в Россию — детали в материале.