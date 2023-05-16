"Справа Краян": адвокат Труханова зробив несподівану заяву

Труханов на засіданні апеляційної палати ВАКС. Фото: Центр протидії корупції.

Сьогодні, в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відбувається розгляд скарг адвоката та прокурора на рішення щодо обрання меру Одеси запобіжного заходу. САП просить збільшити Труханову розмір застави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Одразу після засідання, яке було 4 травня, коли Труханову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, захист мера подав апеляцію. Минуле засідання довелось перенести. Втім, вже сьогодні, адвокат заявив про відмову від апеляційної скарги, яку підтримав й сам Труханов.

Тим часом прокуратура, від свого клопотання про збільшення розміру застави з 13 до 50 мільйонів не відмовилась. Й наразі суд її розглядає.

"Прокурор свою скаргу в частині збільшення розміру застави підтримала і зараз триває її розгляд. САП вважає, що застава у 13 млн грн не зможе запобігти встановленим судом ризикам і просить збільшити заставу до майже 51 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Справа Краяна

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.