"Дело Краян": адвокат Труханова сделал неожиданное заявление

Труханов на заседании апелляционной палаты ВАКС. Фото: Центр противодействия коррупции.

Сегодня, в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), происходит рассмотрение жалоб адвоката и прокурора на решение по избранию мэра Одессы меры пресечения. САП просит увеличить Труханову размер залога.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Сразу после заседания, которое было 4 мая, когда Труханову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, защита мэра подала апелляцию. Прошлое заседание пришлось перенести. Впрочем, уже сегодня адвокат заявил об отказе от апелляционной жалобы, которую поддержал и сам Труханов.

Между тем прокуратура от своего ходатайства об увеличении размера залога с 13 до 50 миллионов не отказалась. И сейчас суд ее рассматривает.

"Прокурор свою жалобу в части увеличения размера залога поддержала и сейчас продолжается ее рассмотрение. САП считает, что залог в 13 млн грн не сможет предотвратить установленные судом риски и просит увеличить залог до почти 51 млн грн", — говорится в сообщении.

Дело Краяна

Напомним, кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Во вторник, 25 апреля, мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

27 апреля, еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.