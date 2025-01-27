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Эстония поможет модернизировать морскую отрасль Украины — детали

27 января 2025 15:26
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Эстония и Украина подписали совместный меморандум о взаимопомощи
Судно в порту на погрузке. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Эстония и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для восстановления и модернизации морской отрасли. Кроме того, Таллинн продолжит отдавать 0,25% своего ВВП в качестве помощи нашей страны для защиты границ. 

Об этом заявил во время брифинга в Одессе министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

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Поддержка Украины

За три года войны Эстония предоставила нам военную помощь в размере более 500 тыс. евро. И останавливаться на этом не намерена. Также в ходе переговоров поднимался вопрос о модернизации и восстановлении разрушенной украинской морской инфраструктуры, таким образом будет поддерживаться наша экономика. 

"По нашему мнению, безопасность нашей подводной инфраструктуры является частью нашей политики разрыва всех связей с Российской Федерацией. Подводные кабели и трубопроводы обеспечивают нас энергией, сигналами, информационным обменом и газом. Именно поэтому нападение на эту инфраструктуру является стратегической проблемой для нас", — отметил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

О чем договорились

Кроме того, эстонский министр заявил, что все страны Европейского Союза, а особенно страны региона Северной Балтики, совместно с Великобританией, принимают меры по развитию нашей подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и линии связи. В первую очередь для того, чтобы Россия не смогла угрожать экономике Европы в целом.

Напомним, недавно мы писали об поддержку украинцев в ЕС и о том, что по мнению Владимира Зеленского может стать гарантиями безопасности для Украины.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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