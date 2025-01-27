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Эстония и ЕС поддержат Украину в борьбе с теневым флотом РФ

27 января 2025 16:52
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Теневой флот РФ угрожает не только Украине, но и ЕС
Теневой флот России. Фото: EPA-EFE/Ole Berg-Rusten
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Теневой флот РФ опасен не только для Украины, но и для Европы. Сегодня часть своих устаревших барж и кораблей Россия прячет в Прибалтике, тем самым держа в напряжении ЕС. Какими могут быть последствия от этого, все уже сейчас могут наблюдать на примере Черного моря.

Об этом заявил во время брифинга в Одессе министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

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Постоянные аварии и катастрофы стали неотъемлемой частью теневого флота, который РФ использует для транспортировки санкционных продуктов. Вследствие этих действий можно наблюдать экологическую катастрофу в Черном море, последствия которой сегодня оценить практически невозможно. Кроме этого, эти корабли угрожают безопасному судоходству.

"И сегодня мы также договорились о том, что мы в этой сфере, особенно если мы говорим о международных водах, то здесь есть ограниченные международным морским правом, и нам необходимо работать вместе, чтобы усиливать эту сферу деятельности. Но, конечно, если мы говорим неправовые аспекты, нам необходимо обеспечить безопасность с помощью имеющихся кораблей и подводы, чтобы обезопасить себя в этом плане", — отметил Владимир Свет.

Напомню, сегодня объявили о первых конкретных шагах сотрудничества между Украиной и Эстонией, а также о том, на какой срок ЕС продлил санкции против РФ

Одесса Черное море Новости Одессы экология война в Украине флот

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