Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

Уже сегодня в Вене состоится второй полуфинал, конкурса Евровидение-2026. На нем нашу страну представляет группа Leleka. Пока букмекеры оценивают шансы на победу достаточно высокими. Украина входит в десятку фаворитов и это еще до второго полуфинала.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить горожан следят ли они за Евровидением и чего ожидают от группы "Leleka".

Конкурс Евровидение

Для части одесситов Евровидение — это настоящее событие, которое не пропустишь. В военное время такие люди смотрят на конкурс не только как на шоу, а как на способ напомнить Европе, что Украина продолжает жить, творить и бороться. Они убеждены: искусство сейчас — не роскошь, а необходимость.

"Обязательно буду смотреть, это что-то такое хорошее, куда хочется обратить внимание. Сегодня это надо, считаю, что творчество это очень важно для нашей страны и оно нас спасет. Мои дети следят очень внимательно, поэтому буду их поддерживать, смотреть",— поделилась Ольга.

Результат важен

Есть и те, кто не следит за конкурсом от первых прослушиваний до финала, но и равнодушным не остается. Они не помнят деталей нацотбора и не всегда знают имя исполнителя — но когда наступит момент, проверят результаты и порадуются победе. За Украину хочется болеть всегда, даже если смотришь не в прямом эфире.

"Следить, конечно, интересно, кто у нас сможет дойти до финала. Они их уже выбрали, но еще будет интересно, как нашу представительницу представит нас. Конечно, хотелось бы, чтобы были хорошие результаты в нашей стране",— рассказала Ульяна.

Даже те, кто не следят за всеми отборами конкурса, все равно стараются держать руку на пульсе. Песню нашей группы "Leleka" слушали, и впечатление оказалось неожиданно теплым. Чего-то яркого не ждали, но зацепило.

"Если честно, слышала несколько песен, мне понравилась она. Я за. Песню для конкурса слышала, она очень нормально спела, мне понравилось. Что-то нестандартное было",— поделилась Юлия.

Не интересуются конкурсом

Для некоторых одесситов Евровидение в этом году осталось где-то на периферии — слишком много своих дел, тревог и новостей, которые куда ближе и важнее. Это не равнодушие к Украине, а скорее банальная усталость от информационного потока, в котором конкурс теряется. Но даже здесь, когда разговор заходит о результате, то людям интересно, на каком месте мы будем.

"Сейчас не знаю, почему, у меня свои какие-то дела, поэтому не знаю ничего. Даже не знаю, кто будет представлять Украину на Евровидении. Хотя, какой будет результат, мне интересно",— делится Галина.

Кирилл как и Галина за конкурсом не следит, но при этом важные моменты все же старается не пропускать. Ведь от того какое место страна займет в рейтинге, будут ли говорить об Украине или нет.

"Честно говоря, я не слежу за Евровидением, только когда что-то важное случается или актуальное какое-то событие", — объяснил позицию Кирилл.

Отношение у одесситов к Евровидению разное, но в основном положительное. Даже те, кто не интересуется конкурсом, все равно желают нашей группе победы, ведь победа на европейской сцене очень важна прежде всего для имиджа Украины.

