Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

Вже сьогодні у Відні відбудеться другий півфінал, конкурсу Євробачення-2026. На ньому нашу країну представляє гурт Leleka. Поки що букмекери оцінюють шанси на перемогу досить високими. Україна входить до десятки фаворитів і це ще до другого півфіналу.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати містян чи стежать вони за Євробаченням і чого очікують від гурту "Leleka".

Конкурс Євробачення

Для частини одеситів Євробачення — це справжня подія, яку не пропустиш. У воєнний час такі люди дивляться на конкурс не лише як на шоу, а як на спосіб нагадати Європі, що Україна продовжує жити, творити й боротися. Вони переконані: мистецтво зараз — не розкіш, а необхідність.

"Обов'язково буду дивитися, це щось таке добре, куди хочеться звернути увагу. Сьогодні це треба, вважаю, що творчість це дуже важливо для нашої країни і вона нас врятує. Мої діти слідкують дуже уважно, тому буду їх підтримувати, дивитися", — поділилась Ольга.

Результат важливий

Є й ті, хто не стежить за конкурсом від перших прослуховувань до фіналу, але й байдужим не залишається. Вони не пам'ятають деталей нацвідбору й не завжди знають ім'я виконавця — але коли настане момент, перевірять результати й порадіють перемозі. За Україну хочеться вболівати завжди, навіть якщо дивишся не в прямому ефірі.

"Слідкувати, звісно, цікаво, хто в нас зможе дійти до фіналу. Вони їх вже обрали, але ще буде цікаво, як нашу представницю представить нас. Звісно, хотілося б, щоб були гарні результати в нашій країні", — розповіла Уляна.

Навіть ті, хто не стежать за всіма відборами конкурсу, все одно намагаються тримати руку на пульсі. Пісню нашого гурту "Leleka" слухали, і враження виявилося несподівано теплим. Чогось яскравого не чекали, але зачепило.

"Якщо чесно, чула декілька пісень, мені сподобалася вона. Я за. Пісню для конкурсу чула, вона дуже нормально заспівала, мені сподобалось. Щось нестандартне було", — поділилася Юлія.

Не цікавляться конкурсом

Для деяких одеситів Євробачення цього року залишилося десь на периферії — занадто багато своїх справ, тривог і новин, які куди ближчі й важливіші. Це не байдужість до України, а скоріше банальна втома від інформаційного потоку, в якому конкурс губиться. Але навіть тут, коли розмова заходить про результат, то людям цікаво, на якому місці ми будемо.

"Зараз не знаю, чому, у мене свої якісь справи, тому не знаю нічого. Навіть не знаю, хто буде представляти Україну на Євробаченні. Хоча, який буде результат, мені цікаво", — ділиться Галина.

Кирило як і Галина за конкурсом не стежить, але при цьому важливі моменти все ж таки намагається не пропускати. Адже від того яке місце країна займе в реітингу, чи будуть говорити про Україну, чи ні.

"Чесно кажучи, я не слідкую за Євробаченням, тільки коли щось важливе трапляється чи актуальна якась подія", — пояснив позицію Кирилл.

Ставлення в одеситів до Євробачення різне, але переважно позитивне. Навіть ті, хто не цікавиться конкурсом, все одно бажають нашій групі перемоги, адже перемога на європейській сцені дуже важлива насамперед для іміджу України.

