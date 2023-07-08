Гарантии на 20 млрд: Украина готовит страховой фонд для "зернового коридора"

Суда в рамках "зернового соглашения". Фото: google

Украина готова к продлению работы "зернового коридора", несмотря на возможные манипуляции России. В то же время страна внедряет дополнительные решения для случая, если РФ станет препятствием для работы "коридора".

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

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"Я думаю, что ни на какие уступки Запад не пойдет, и пока Россия еще манипулирует, хотя не думаю, что ее мнение в политическом мире кого-то вообще интересует. И для того, чтобы опередить ситуацию, было принято решение выделить 20 миллиардов гривен страховых гарантийных средств. Если даже Россия не будет гарантировать безопасность, будет против "коридора", корабли смогут заходить", — отметил Дмитрий Соломчук.

Член комитета Верховной Рады добавил, что есть владельцы судов, которые готовы заходить и так, а Украина этим страховым фондом в 20 миллиардов будет гарантировать им финансовую безопасность в случае поражений.

Напомним, что в мае этого года было продлено действие "зернового соглашения" на два месяца, до 18 июля 2023 года. Сейчас Украина активно работает над обеспечением стабильной работы "зернового коридора" и находит решение для случая, если Россия будет ставить препятствия для достижения этой цели.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз — 18 марта. Однако, если Украина заявляла, что ее продлили на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. Турция активно работает над продлением работы Черноморского коридора минимум на 3 месяца.