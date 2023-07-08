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Гарантії на 20 млрд: Україна готує страховий фонд для "зернового коридору"

8 липня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гарантії на 20 млрд: Україна готує страховий фонд для "зернового коридору"
Судна в рамках "зернової угоди". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна готова до продовження роботи "зернового коридору" попри можливі маніпуляції Росії. Водночас країна впроваджує додаткові рішення для випадку, якщо РФ стане перешкодою для роботи "коридору".

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

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"Я думаю, що ні на які поступки Захід не піде, і поки що Росія ще маніпулює, хоча  не думаю, що її думка в політичному світі когось взагалі цікавить. І для того, щоб випередити ситуацію, було прийнято рішення виділити 20 мільярдів гривень страхових гарантійних коштів. Якщо навіть Росія не буде гарантувати безпеку, буде проти "коридору", кораблі зможуть заходити", — зазначив Дмитро Соломчук.

Член комітету Верховної Ради додав, що є судновласники, які готові заходити й так, а Україна цим страховим фондом у 20 мільярдів буде гарантувати їм фінансову безпеку в разі уражень.

Нагадаємо, що у травні цього року було продовжено дію "зернової угоди" на два місяці, до 18 липня 2023 року. Зараз Україна активно працює над забезпеченням стабільної роботи "зернового коридору" та знаходить рішення для випадку, якщо Росія чинитиме  перешкоди на шляху досягнення цієї мети.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє — 18 березня. Однак, якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті — Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" завершується 17 липня. Туреччина активно працює над продовженням роботи Чорноморського коридору щонайменше на 3 місяці.

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