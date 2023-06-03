Горячая пора для пчеловодов: будет ли Украина и Одесчина с медом

Пчеловод на пасеке. Фото: Новини.LIVE

Лето вступило в свои законные права, у пчеловодов Одесчины — горячая пора. Буквально уже через несколько дней они начнут качать весенний мед этого года. Впрочем, сейчас самый проблемный для них вопрос — гибель насекомых из-за того, что аграрии обработали медоносные растения на своих полях пестицидами. В результате — популяция пчел в Одесской области уменьшилась. Кроме того, немало вопросов и по продаже украинского меда за границей.

Как пчеловоды Одесчины готовятся к добыче меда, сколько планируют собрать сладкого нектара и как война повлияла на развитие пчеловодства в южных регионах Украины, журналистам Новини.LIVE рассказал пчеловод с 38-летним опытом Виктор Борисович Жаров.

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Стоимость меда

Пока пасечники только готовятся качать мед 2023 года. На прилавках магазинов, да и в целом в продаже сейчас предлагается еще урожай прошлого года. Цена разная, что называется на вкус и цвет.

Стоимость меда в магазинах — от 72 гривен за 250 грамм.

Стоимость меда в интернете — от 200 гривен за килограмм.

Стоимость меда от пасечников — от 250 гривен за килограмм.

Цена на мед еще зависит от нескольких факторов таких как — сезон, урожайность, свежесть, сорт.

Разнообразие меда на прилавке. Фото: Немеш Янош/УНИАН

Так, к примеру разнотравье будет стоить дешевле. Плюс не стоит забывать, что свежи выкаченный мед продают дороже так как в процессе кристаллизации цена на данный продукт понижается. Сезон сбора меда в Украине это в основном май-сентябрь в зависимости от региона. Важно отметить, что в нашей стране одним из самых доступных по цене является подсолнуховый мед. А самым дорогим остается акациевый и чаще всего он стоит в 1,5-2 раза выше.

Подготовка к сбору меда

Уже через неделю Виктор Борисович начнет качать мед. Говорит, пчелы работали круглый год, чтобы наконец можно было собрать первый урожай. Больше всего его дают растения рапса до 100 кг/га, подсолнечник — до 30 кг/га. Живут насекомые, рассказывает мужчина, 30-60 суток. В течение дня совершают до 10 вылетов. Поэтому каждую свободную минуту тратят на сбор нектара.

Пасечник рассказывает о сборе нектара. Фото: Новини.LIVE

"Для того, чтобы пчелы медоносили, за ними нужно ухаживать все время. Наиболее ответственный момент осенью, когда нужно нарастить как можно большее количество насекомых. После сбора меда с подсолнечника, я заменяю его сиропом, делаю лечебную подкормку, чтобы пчелы смогли дожить до весны зимой они собираются в гнездо и перемещаются по улью. За это время съедают все, что я даю и наращивается количество особей. А весной клуб распадается и, как только на улице становится тепло, они вылетают из улья и ищут медоносные растения. Им очень важно найти пыльцу, потому что это белок для пчел, без него они долго жить не смогут", — рассказывает Виктор Борисович.

В среднем за сезон пчеловод собирает 80-120 кг меда с улья. По его словам, весь мед полезен, но больше всего — акациевый и липовый. Когда-то, рассказывает мужчина, пчелы собирали в Одесской области и чернокленовый. Он обладал особыми питательными и лечебными свойствами и цена на него значительно выше.

Пчеловод о лечебных свойствах меда. Фото: Новини.LIVE

"В сутки человек должен принимать 100-150 граммов меда, тогда такая доза будет положительно влиять на состояние здоровья и самочувствия. Я на собственном опыте неоднократно убеждался в его целебных свойствах. Кстати, иногда пчелы лучше лечат, чем таблетки и медикаменты. Также оказывают антибактериальное, противогрибковое и антивирусное действия. Мед содержит калий, отвечающий за высокую способность уничтожать бактерии. Также мед богат железом и медью, он может быть эффективным при лечении анемии и для нормализации уровня гемоглобина в крови", — делится Виктор Борисович.

Свойство меда

Об уникальных свойствах меда говорилось уже не раз, кроме того, написано множество книг. Пасечники уверяют если начать употреблять этот продукт правильно, то можно будет забыть о множестве заболеваний.

Пчелы в сотах. Фото: Новини.LIVE

"За 38 лет работы на пасеке, я изучил немало научной литературы. И вот мне очень запомнился случай, когда в одной из египетских пирамид был обнаружен сохранившийся труп ребенка, помещенный в сосуд с медом. Древние египтяне, как оказалось, нередко использовали свойства меда при бальзамировании трупов фараонов и членов их семей", — рассказывает Виктор Борисович.

Фацелия — медоносное растение. Фото: Новини.LIVE

Отметим, с введением запрета на ввоз украинской агропродукции в Польшу продажа меда значительно сократилась. За первые два месяца 2023 года Украина экспортировала около 7.5 тыс. тонн меда почти на 20 млн долларов.

Война и пчеловодство

Сельское хозяйство в Украине с начала войны понесло большие убытки. До сих пор заминированными остаются большая часть угодий, которые не обрабатываются аграриями. Как результат, страдает и пчеловодство. Кроме того, значительная часть пасек в южных областях была утрачена. Сейчас для их восстановления требуются большие средства.

Пчеловоды юга не могут полноценно заниматься пчеловодством на деоккупированных территориях, пока их полностью не очистят от взрывоопасных предметов. Соответственно, количество добычи меда в этих регионах значительно сократилось. К счастью, Одесская область не подверглась мощным обстрелам, которые бы существенно повлияли на развитие сельского хозяйства и пчеловодства, в частности. Впрочем, сейчас одна из серьезных проблем для пчеловодов — гибель насекомых из-за обработки полей пестицидами.

Село Любополь Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Только с начала этого года в Госпродпотребслужбу Одесской области поступило немало жалоб от пчеловодов о массовой гибели пчел. Специалисты провели не одну выездную встречу с аграриями, чтобы разъяснить правила использования пестицидов и последствия, к которым может привести их нарушение. Впрочем, к сожалению, не все фермеры прислушиваются к ним. Как результат — тысячи погибших насекомых.

Гибель насекомых

Виктор Борисович Жаров — пчеловод с 38-летним опытом. Говорит, еще с детства это дело ему пришлось по душе, с тех пор не представляет своей жизни без пчел и пасеки. За это время мужчина изучил немало научной литературы по пчеловодству и на собственном опыте знает, какие условия для медоносов лучше.

В этом году пчеловод потерял 20 пчелиных семей буквально за считанные дни. А все из-за ядовитых пестицидов, которыми аграрии обработали поля.

Пчеловод рассказывает о негативном влиянии химикатов. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня у меня осталось только 4 семьи из 25. Несмотря на запрет обработки сельскохозяйственных медоносных культур в фазу цветения, фермеры, не посоветовавшись с пчеловодами, поступили по-своему. Написали объявления в течение каких дней будут проводить опрыскивание растений и рекомендовали закрыть пчел. Но 15 дней подряд в закрытом улье для пчелы смертельны, потому что она не получает белок, который содержится в растениях", — рассказывает Виктор Борисович.

Немалый вред пестициды наносят и диким пчелам, отмечает Виктор Борисович. Их ведь никто не закрывает. К тому же, у дикой пчелы более длинный хобот и она опыляет те растения, которые не могут обработать домашние насекомые. Соответственно, здесь нужно быть очень осмотрительными при обработке полей химикатами, потому что ущерб терпит не только пчеловод, но фермер. Впрочем, говорит мужчина, в последние годы аграрии все больше это игнорируют.

Пчелы-медоносы залетают в ульи. Фото: Новини.LIVE

Экологи о гибели насекомых

Эколог Владислав Балинский долгое время наблюдает, как в результате использования инсектицидов в Одесской области погибают не только пчелы, но и другие насекомые, птицы, млекопитающие. Немало таких случаев зафиксировано и в Национальных парках, где флора и фауна под особой защитой.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Владислав Балинский

"Ситуация с использованием агрохимикатов критическая уже много лет. И здесь с началом войны особых изменений в этой сфере я не вижу. Хотя есть закон, регламентирующий внесение инсектицидов и защищающий пчеловодство. В нем четко прописан ряд мер, которые фермерам необходимо соблюдать, чтобы снизить влияние химиков на пчеловодство, в частности", — отмечает Владислав Балинский.

По его словам, ст. 37 ч. 2 ЗУ "О пчеловодстве" четко указывает, что фермерские хозяйства за 3 недели до внесения препаратов должны предупреждать местные общины. Это делается для того, чтобы пчеловоды закрывали пчел, переходили на другую подкормку, чтобы уберечь насекомых. Однако есть немало нерадивых фермеров, которые игнорируют требования, ибо максимум, какое может быть наказание — административная ответственность.

Пчелиные соты. Фото: Новини.LIVE

"Проблема гибели насекомых связана с нарушением требований использования препаратов, которые опасны, и она ничем не регламентируется. Сейчас очень много производителей, в том числе китайских, которые производят инсектициды. Наши импортеры, которые завозят химию, покупают препараты, что десятилетиями уже не используются в мире, при этом не слишком беспокоятся, какой вред это наносит экологии", — рассказывает Владислав Балинский.

Последствия использования инсектицидов стали основой "Зеленого движения" еще в начале 70-х годов прошлого века. Американская эко защитница Рэйчел Карсон в своей книге "Тихая весна" подробно описала, к чему приводит использование химикатов и, в частности, ДДТ. Это не только массовая гибель популяции животных, но и негативное влияние на здоровье человека, приводит к накоплению яда в различных органах, снижению иммунитета, обострению хронических болезней.

"Когда мы говорим о неконтролируемом использовании пестицидов и ущерба, который несут пчеловоды, надо понимать, что их гораздо больше. Ведь никто при этом не учитывает гибель краснокнижных насекомых, птиц, шмелей, диких пчел или двукрылых. Здесь перечень немалый. Проблема в том, что этот вред никто просчитать не может. Чтобы решить эту проблему, нужно контролировать не только использование химикатов, но и более тщательно проверять их лицензированный ввоз, среди них очень много запрещенных и здесь возникает вопрос: как они оказались в Украине, когда уже весь мир от них отказался. Приказ Министерства экологии "О порядке предоставления согласования на получение лицензии на импорт инсектицидов и родентицидов" тоже уже давно нуждается в изменениях", — резюмировал эколог.

Сейчас пчеловоды прилагают все усилия, чтобы не только уберечь пчел, но и восстановить медоносы. А для этого, говорят, необходим конструктивный диалог и сотрудничество между аграриями и пчеловодами.