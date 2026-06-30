Освобождение острова Змеиного на Одесчине: хронология событий

Остров Змеиный в Одесской области. Фото иллюстративное: УНИАН

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Сегодня, 30 июня, исполняется четыре года со дня, когда российские войска бежали с острова Змеиный в Одесской области. Деоккупация небольшого клочка суши в Черном море стала одной из важнейших побед Украины в 2022 году, ведь она сорвала планы России установить полный контроль над северо-западной частью Черного моря.

Новини.LIVEсегодня вспоминает события, связанные с островом Змеиный.

Освобождение Змеиного: хронология событий

Именно на острове Змеином в первый день полномасштабного вторжения прозвучала фраза украинского пограничника "Русский военный корабль, иди на***", которая стала символом украинского сопротивления во всем мире. 24 февраля 2022 года российский ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков" предъявили гарнизону ультиматум сложить оружие. После отказа оккупанты захватили остров, а украинские пограничники и морские пехотинцы попали в плен.

Остров Змеиный. Фото: facebook/Arut Papoian

Планирование операции

Несмотря на оккупацию, уже через несколько недель Украина начала операцию по освобождению острова. Планирование началось еще в середине марта 2022 года. Одним из переломных моментов стало уничтожение 13 апреля флагмана Черноморского флота РФ — ракетного крейсера "Москва". Потеря корабля значительно ослабила возможности россиян прикрывать гарнизон на Змеином с моря.

Украинские пограничники на острове. Фото: ГПСУ

Потери РФ на острове Змеиный

Силы обороны приступили к уничтожению российской инфраструктуры на острове. Украинские военные регулярно наносили удары с помощью беспилотников Bayraktar TB2, авиации, артиллерии и ракетных систем. Были уничтожены командные пункты, склады боеприпасов, системы противовоздушной обороны "Стрела-10" и "Панцирь-С1", радиолокационные станции, катера типа "Раптор", транспортные средства и десятки единиц другой техники. В результате ударов Россия потеряла также десантный катер типа "Серна", буксир "Василий Бех", который перевозил на остров вооружение и личный состав, а также боевой вертолет Ми-8.

Разрушенная колонна на острове. Фото: ГПСУ

Десант на острове Змеиный

В начале мая украинские спецназовцы ГУР МО и Центра специальных операций "А" СБУ провели рискованную десантную операцию на острове. Несмотря на значительные потери, нанесенные оккупантам, тогда полностью освободить Змеиный не удалось. После этого украинское командование изменило тактику и сосредоточилось на методичном уничтожении гарнизона и его логистики.

Военный идёт по дороге на острове Змеиный. Фото: ГПСУ

Освобождение острова

Кульминацией операции стали массированные удары в конце июня. Только 27 июня украинская авиация нанесла десять ударов по острову, уничтожив, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Уже в ночь на 30 июня российский гарнизон в спешке эвакуировался на двух скоростных катерах. Министерство обороны РФ тогда назвало бегство своих военных «жестом доброй воли», однако украинское командование заявило, что оккупанты покинули остров после сокрушительных ударов Сил обороны.

Через несколько дней украинские военные высадились на Змеином, провели его зачистку и разминирование. Остров был буквально усеян минами, боеприпасами и остатками уничтоженной российской техники. 4 июля над Змеиным вновь развелся украинский флаг. В разминировании принимали участие и морские пехотинцы 35-й отдельной бригады из Одесской области.

Разрушенный дом на острове Змеиный. Фото: ГПСУ

Что известно об острове Змеиный

Площадь Змеиного составляет около 20 гектаров. Остров расположен примерно в 35 километрах от украинского побережья и контролирует подходы к Одессе, устью Дуная и важным международным судоходным маршрутам. Если бы Россия сохранила контроль над ним, она могла бы фактически заблокировать украинское судоходство и создать угрозу высадки десанта на побережье Одесской области.

Остров Змеиный после деоккупации. Фото: ГПСУ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины неоднократно подчеркивали, что деоккупация Змеиного сорвала планы Кремля лишить Украину статуса морского государства. Именно после освобождения острова удалось улучшить ситуацию с безопасностью в северо-западной части Чёрного моря и создать условия для возобновления морской логистики и работы украинских портов.

Освобождение пленных, защищавших остров

Новини.LIVE писали, что 1 июля 2022 года, после того как российские оккупанты бежали с острова, они с самолетов дважды атаковали Змеиный фосфорными бомбами. В сети появилось видео этого момента.

Также Новини.LIVE сообщали, что 31 мая 2024 года после обмена из вражеского плена домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет о защитниках острова Змеиного.