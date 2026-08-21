Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

Люди выбирают канцелярские товары на рынке. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

До 1 сентября осталось менее двух недель, а значит, для родителей начался традиционный школьный квест — собрать ребенка и ничего не забыть. Рюкзак, одежда, обувь, канцелярские принадлежности, спортивный костюм и вышиванка — список немалый. Поэтому пока ученики ещё наслаждаются последними днями лета, взрослые уже активно готовятся к новому учебному году.

Журналисты Новини.LIVE прошли по рынку "7 км" и выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника.

Рюкзаки в школу

Без рюкзака школьные сборы точно не обойдутся — и здесь важно, чтобы он был не только красивым, но и удобным для ребенка. В этом году цены на школьные рюкзаки почти не изменились: ортопедические модели стоят около 1700 гривен. Поскольку товар привозят из Китая, стоимость может колебаться из-за курса доллара. Новая коллекция этого сезона разошлась довольно быстро, но продавцы уверяют, что предложения ещё есть.

"Ассортимент для 1–4 классов полностью ортопедический. Выбираем, примеряем, кому какая спинка подходит. Качество должно быть хорошим, ведь дети с 1 по 4 класс уже должны носить рюкзаки", — объясняет продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о рюкзаках. Фото: Новини.LIVE

При выборе рюкзака стоит обращать внимание прежде всего на его вес, посадку на спине и ширину лямок. Важно, чтобы он не был слишком большим для ребенка, плотно прилегал к спине, а лямки можно было отрегулировать по росту. Также стоит проверить прочность швов и застежек, качество и влагостойкость материала, ведь именно от этого зависит, сможет ли он прослужить ребенку 3–4 года обучения.

Рюкзаки на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Школьная одежда

Отдельно родителям придётся потратиться и на одежду для школы. Здесь выбор большой: для мальчиков покупают рубашки, брюки и кардиганы, для девочек — блузки, сарафаны и платья. Но по сравнению с прошлым годом всё стало немного дороже — продавцы говорят, что цены в среднем выросли примерно на 200 гривен. Базовый комплект для девочки — сарафан и блузка — обойдётся примерно в 2 тысячи гривен. Одеть мальчика обойдется немного дешевле: комплект из брюк и рубашки будет стоить примерно на 200 гривен меньше. Однако продавцы отмечают, что перед началом этого учебного года покупателей на рынке стало меньше.

"Многие люди, как я понимаю, уехали. Думаю, что и война тоже повлияла на это. Покупателей стало немного меньше, но надеемся, что всё будет хорошо", — делится продавщица Елена.

Продавщица Елена о школьной одежде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость школьной формы

рубашки для мальчиков — 600–800 грн;

брюки для мальчиков — 1000–1400 грн;

блузки для девочек — от 600 грн;

сарафаны и платья — от 1000 грн;

Школьная форма на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Стоимость канцелярских товаров

Еще одна обязательная часть школьных сборов — канцелярские товары, и здесь список длиннее, чем кажется. Тетради, ручки, карандаши, пенал, линейки, ножницы, обложки, атласы и контурные карты — всё зависит от класса и требований конкретной школы. Продавцы говорят, что в этом году канцтовары подорожали примерно на 30%, поэтому родители чаще ищут более бюджетные варианты и выбирают только то, что действительно нужно. Для первоклассников отдельно советуют обращать внимание на ручки с резиновой вставкой, чтобы пальцы не скользили, а также на безопасные ножницы с затупленными концами. При этом даже базовый набор можно собрать с учетом разного бюджета

"Если, смотрите, на первый класс, то получается примерно 1000–1200 гривен. Всё зависит от того, что подбирают родители. Ведь в школе может быть требование, а если нет условий, то выбирают более бюджетный вариант. Это может стоить и 800 гривен", — говорит продавщица Инна.

Продавщица Инна о канцелярских товарах. Фото: Новини.LIVE

Цены на канцелярские товары

Пеналы — от 100 грн

Пенал на два отделения — 375 грн

Тетради "Школярик" — 10 грн

Тетради «Перше вересня» — 8 грн

Тетради с фоновым рисунком — 7 грн

Цветные карандаши, 6 цветов — 40 грн

Цветные карандаши, 12 цветов — 95 грн

Ручка "10 км" — 45 грн

Бюджетные ручки — от 5 до 25 грн

Атлас для 7 класса — 260 грн

Контурная карта — 90 грн

Дневники Kite — от 150 грн

Дневник без рисунка — 30 грн

Канцелярские товары на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Стоимость обуви

Вместе с новой одеждой обычно покупают и новую обувь. Если раньше чаще всего искали классические туфли, то сейчас выбор стал значительно шире. Младшим школьникам родители чаще выбирают сдержанные модели, а подростки отдают предпочтение кедам, кроссовкам и лоферам, которые можно сочетать как со школьной, так и с повседневной одеждой. Продавцы отмечают, что особенно популярна универсальная обувь, которую ребенок сможет носить не только на уроки.

"Цены изменились, конечно, очень изменились. У нас, во-первых, сильно подняли аренду, также выросли налоги. И, ну, всё растёт", — рассказывает продавщица Елена.

Продавщица Елена об обуви. Фото: Новини.LIVE

Цены на обувь

Обувь — от 1300 грн

Турецкая обувь из натуральной кожи — 2600 грн

Легкие кеды/кроссовки — 1000–1100 грн

Модели прошлого сезона со скидкой — от 800 грн

Премиальные модели — до 2000–2600 грн

Обувь на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Спортивная одежда

Для уроков физкультуры родители также ищут отдельный комплект. Чаще всего выбирают костюмы, которые подойдут не только для уроков физкультуры, но и на каждый день. В продаже есть модели для мальчиков и девочек разного возраста, а стоимость зависит от производителя и размера. В среднем спортивный костюм сейчас стоит от 1,5 до 2,5 тысяч гривен.

"Я очень хорошо понимаю родителей, которые одевают не одного ребенка, а нескольких. Стало дорого перевозить товар, также есть проблемы с логистикой, и поэтому цена изменилась. Не могу сказать, на сколько процентов, но это ощущается", — комментирует продавщица Мила.

Продавщица Мила о спортивной одежде. Фото: Новини.LIVE

Спортивные костюмы на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Стоимость вышиванок

Ну, и вещь, без которой не обходится ни один праздник, — вышиванка. Современные, классические, с различными орнаментами и цветами — выбор сегодня есть как для мальчиков, так и для девочек. Стоимость зависит прежде всего от ткани, способа отделки и сложности работы, поэтому подобрать вариант можно под любой бюджет.

"Цены не меняем. Сейчас очень мало покупателей, поэтому цены у нас стабильные. Перед 1 сентября цены немного поднимаются, но все хотят дешевле", — говорит продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Цены на вышиванки

Вышиванки — от 400 грн

Вышиванки ручной работы — 750 грн

Вышиванки с нашивками — от 350 грн

Набор с юбкой и вышиванкой — 450 грн

Вышиванки на рынке "7 км". Фото: Новини.LIVE

Корзина школьника

Если сложить всё вместе, то сумма получается довольно значительной. Рюкзак, одежда, канцелярские принадлежности, обувь, спортивный костюм и вышиванка обойдутся примерно в 7700 гривен. И это ещё без дополнительных покупок и с самыми дешёвыми вариантами. Поэтому, если выбирать по качеству, сумма очень легко превышает 10 тысяч гривен на одного ребёнка.

Покупатели приобретают канцелярские товары на рынке. Фото: Новини.LIVE

Поэтому главный совет перед 1 сентября — составить список необходимого и расставить приоритеты. Так будет легче ничего не забыть, спокойно сравнить разные варианты и выбрать то, что действительно подойдет ребенку. А главное — не откладывать всё на последний момент, ведь перед самым началом учебного года выбор уже меньше, а суеты — значительно больше.

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