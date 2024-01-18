Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Готовил экологический теракт — в Одесской области задержали агента ФСБ arrow

Готовил экологический теракт — в Одесской области задержали агента ФСБ

18 января 2024 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Готовил экологический теракт — в Одесской области задержали агента ФСБ
СБУ задержала фигуранта. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области вражеского агента. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

Вражеский агент занимался обнаружением и передачей координат мест, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами. Таким образом, предатель готовил экологический теракт в пределах Одесской области и расшатал внутреннюю обстановку.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Как работал агент

Для правдивости коллаборант заработал таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов. Его задержали во время очередной "разведки".

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.

СБУ
Одесса
Одесская область
госизмена
Коллаборант
Новости Одессы
измена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме