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Графики на завтра — будут ли выключать свет в Одессе

5 января 2025 20:35
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключений света на 6 января в Одессе и области
В доме нет света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 6 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. В таком случае энергетики заранее опубликуют графики прекращения электроснабжения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Одесса вошла в пятерку городов Украины с самыми высокими заработными платами. Также мы писали, что аренда квартир в городе подорожала на 14% за полгода, а первичка выросла в цене на 3%.

коммунальные услуги Одесса Укрэнерго ДТЭК свет графики отключений света

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