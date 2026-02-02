Графики и отключения света в Одессе и области 3 февраля

Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 февраля, в Украине действуют плановые ограничения потребления электроэнергии. В Одесской области ситуация самая сложная из-за значительных повреждений критических объектов. Восстановительные работы после обстрелов и непогоды продолжаются. Пока в других регионах свет выключают по графику, в областном центре приходится применять экстренные меры.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в электросетях. В частности они произошли из-за российских обстрелов и последствий непогоды. Энергетики пытаются ввести плановые графики везде, где это позволяет состояние проводов, однако из-за сложных ремонтов аварийные отключения пока продолжаются. Жителей просят не включать мощные приборы сразу, как появляется свет, чтобы не создавать лишней нагрузки. Узнать о своем статусе можно на сайте оператора или через чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас в городе не действуют четкие почасовые графики. Одесса работает в режиме стабилизационных отключений, которые диспетчеры регулируют в реальном времени в зависимости от мощности в сети. Специалисты продолжают чинить линии, чтобы в ближайшее время вернуться к понятному расписанию "по часам".

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что недавняя авария в энергосистеме Украины — могла быть диверсией из ПМР. Также мы писали о том, что из-за отключения света едва не сорвался концерт группы "Антитела".