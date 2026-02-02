Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ситуация со светом в Одессе — какие будут графики завтра

Ситуация со светом в Одессе — какие будут графики завтра

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 20:46
Графики и отключения света в Одессе и области 3 февраля
Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 февраля, в Украине действуют плановые ограничения потребления электроэнергии. В Одесской области ситуация самая сложная из-за значительных повреждений критических объектов. Восстановительные работы после обстрелов и непогоды продолжаются. Пока в других регионах свет выключают по графику, в областном центре приходится применять экстренные меры.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

 

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в электросетях. В частности они произошли из-за российских обстрелов и последствий непогоды. Энергетики пытаются ввести плановые графики везде, где это позволяет состояние проводов, однако из-за сложных ремонтов аварийные отключения пока продолжаются. Жителей просят не включать мощные приборы сразу, как появляется свет, чтобы не создавать лишней нагрузки. Узнать о своем статусе можно на сайте оператора или через чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас в городе не действуют четкие почасовые графики. Одесса работает в режиме стабилизационных отключений, которые диспетчеры регулируют в реальном времени в зависимости от мощности в сети. Специалисты продолжают чинить линии, чтобы в ближайшее время вернуться к понятному расписанию "по часам".

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что недавняя авария в энергосистеме Украины — могла быть диверсией из ПМР. Также мы писали о том, что из-за отключения света едва не сорвался концерт группы "Антитела".

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации