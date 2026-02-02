Графики и отключения света в Одессе и области 3 февраля

Ситуация со светом в Одессе — какие будут графики завтра
Во вторник, 3 февраля, в Украине действуют плановые ограничения потребления электроэнергии. В Одесской области ситуация самая сложная из-за значительных повреждений критических объектов. Восстановительные работы после обстрелов и непогоды продолжаются. Пока в других регионах свет выключают по графику, в областном центре приходится применять экстренные меры.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в электросетях. В частности они произошли из-за российских обстрелов и последствий непогоды. Энергетики пытаются ввести плановые графики везде, где это позволяет состояние проводов, однако из-за сложных ремонтов аварийные отключения пока продолжаются. Жителей просят не включать мощные приборы сразу, как появляется свет, чтобы не создавать лишней нагрузки. Узнать о своем статусе можно на сайте оператора или через чат-бот.
Графики отключения света в Одессе
Сейчас в городе не действуют четкие почасовые графики. Одесса работает в режиме стабилизационных отключений, которые диспетчеры регулируют в реальном времени в зависимости от мощности в сети. Специалисты продолжают чинить линии, чтобы в ближайшее время вернуться к понятному расписанию "по часам".
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
