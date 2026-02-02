Відео
Головна Одеса Ситуація зі світлом в Одесі — які будуть графіки завтра

Ситуація зі світлом в Одесі — які будуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 20:46
Графіки та відключення світла в Одесі та області 3 лютого
Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 лютого, в Україні діють планові обмеження споживання електроенергії. На Одещині ситуація найскладніша через значні пошкодження критичних об'єктів. Відновлювальні роботи після обстрілів та негоди тривають. Поки в інших регіонах світло вимикають за графіком, в обласному центрі доводиться застосовувати екстрені заходи.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Читайте також:

Аварійні відключення світла

 

На Одещині тривають аварійні відключення електроенергії, викликані технічними проблемами в електромережах. Зокрема вони сталися через російські обстріли та наслідки негоди. Енергетики намагаються запровадити планові графіки всюди, де це дозволяє стан дротів, проте через складні ремонти аварійні відключення поки тривають. Жителів просять не вмикати потужні прилади відразу, як з’являється світло, щоб не створювати зайвого навантаження. Дізнатися про свій статус можна на сайті оператора або через чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі в місті не діють чіткі погодинні графіки. Одеса працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які диспетчери регулюють у реальному часі залежно від потужності в мережі. Спеціалісти продовжують лагодити лінії, щоб найближчим часом повернутися до зрозумілого розкладу "за годинами". 

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що нещодавня аварія в енергосистемі України — могла бути диверсією з ПМР. Також ми писали про те, що через відключення світла ледь не зірвався концерт гурту "Антитіла".

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
