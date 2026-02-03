Отключение света Одесса 4 февраля: графики и аварийные отключения: графики и аварийные отключения

Здание со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 4 февраля, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной среди всех регионов страны. Пока другие области живут по плановым ограничениям, в Одессе и районе приходится применять аварийные меры. Это связано со значительными повреждениями критической инфраструктуры, которые сейчас делают невозможным стабильную работу сети.

Аварийные отключения света

Электросети региона подверглись серьезным разрушениям из-за российских обстрелов и последствий непогоды, что повлекло технические сбои. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить оборудование там, где это возможно. Специалисты призывают жителей не включать мощные электроприборы сразу после появления света. Резкая нагрузка на сеть может спровоцировать новые аварии и увеличить время без электричества.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас в городе не действуют четкие почасовые расписания, поэтому ориентироваться на предыдущие графики нет смысла. Одесса находится в режиме стабилизационных отключений: диспетчеры включают и выключают свет в ручном режиме, ориентируясь на текущую мощность системы. Ремонтные бригады продолжают чинить линии, чтобы в ближайшее время вернуться к понятному и прогнозируемому графику "по часам". Проверить текущий статус абонентов можно на сайте оператора.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

