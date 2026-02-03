Отключение света Одесса 4 февраля: графики и аварийные отключения: графики и аварийные отключения

Ситуация со светом в Одессе — какие графики завтра
В среду, 4 февраля, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной среди всех регионов страны. Пока другие области живут по плановым ограничениям, в Одессе и районе приходится применять аварийные меры. Это связано со значительными повреждениями критической инфраструктуры, которые сейчас делают невозможным стабильную работу сети.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Электросети региона подверглись серьезным разрушениям из-за российских обстрелов и последствий непогоды, что повлекло технические сбои. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить оборудование там, где это возможно. Специалисты призывают жителей не включать мощные электроприборы сразу после появления света. Резкая нагрузка на сеть может спровоцировать новые аварии и увеличить время без электричества.
Графики отключения света в Одессе
Сейчас в городе не действуют четкие почасовые расписания, поэтому ориентироваться на предыдущие графики нет смысла. Одесса находится в режиме стабилизационных отключений: диспетчеры включают и выключают свет в ручном режиме, ориентируясь на текущую мощность системы. Ремонтные бригады продолжают чинить линии, чтобы в ближайшее время вернуться к понятному и прогнозируемому графику "по часам". Проверить текущий статус абонентов можно на сайте оператора.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области хотят ввести особый режим отключения света. Также мы писали, что концерт группы "Антитела" едва не сорвался из-за отключения света.
